“Es un mecanismo para sentirme fuerte y ayudar a mi hijo”: Rodolfo, padre de Daniel Sancho, se excusa por fuerte reacción contra la prensa

“No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”, dijo Roldolfo aprovechando para pedir a los medios de comunicación españoles que están cubriendo el caso en Tailandia que se vayan de allí.