De los tatuajes a las quemaduras: el contraste de los pandilleros en El Salvador

Foto: Photo by Kellys Portillo/APHOTOGRAFIA/Getty Images/Tomada de Twitter @nayibbukele

Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en 2019, con más de la mitad de los votos totales y con la promesa de llevar al país centroamericano hacia el futuro, lejos de las épocas de posguerra que vivía desde 1992. Desde entonces, su gran bandera ha sido la lucha frontal contra las pandillas.

La guerra contra la Mara Salvatrucha, principal pandilla del país, se destapó cuando en septiembre de 2020 el diario opositor El Faro publicó un supuesto acuerdo que tenía el gobierno de Bukele con el grupo criminal para la reducción de los homicidios a cambio de supuestos beneficios carcelarios. El presidente, lejos de quedarse callado, autorizó la fuerza letal y la represión en las cárceles.

En las redes sociales circulan numerosas fotografías de presos con los tatuajes insignias de la pandilla siendo amontonados de manera humillante, rapados, en ropa interior y siendo obligados a correr esposados por los penales. Dichas acciones contra los grupos criminales llegaron a ser tan duras y calificadas de “inhumanas”, que institutos de derechos humanos y políticos de oposición criticaron al gobierno de Bukele.

Nayib Bukele, preisdente de El Salvador, ha liderado una intensa lucha contra las pandillas en el país. - Foto: getty images

No obstante, a pesar de las críticas, la administración de Bukele no ha bajado la guardia en su política contra las pandillas y continúa visibilizando sus “logros” en esta materia. Precisamente, el mandatario de El Salvador publica constantemente contrastes entre el pasado de las organizaciones criminales y su presente, enfrentadas a un plan de acción enfocado en su desarticulación y condena carcelaria.

En un reciente trino, publicado el 27 de abril, Bukele dio a conocer uno de los contrastes más significativos respecto a la imagen de los miembros de pandillas en El Salvador: la transición entre sus tatuajes insignia a quemaduras para ocultarlos.

“Hasta hace poco, los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes, les daba estatus, identidad, rango y les servían para atemorizar a sus víctimas”, escribió Bukele. Sin embargo, destacó que “ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos”.

El presidente de El Salvador acompañó la publicación con fotografías de supuestos pandilleros con claras quemaduras en varias partes de su cuerpo, ocultando lo que en otro momento habrían sido tatuajes alusivos a la organización criminal a la que pertenecían.

“De igual manera, irán a envejecer a la cárcel. Sus delitos no prescriben”, agregó Bukele en su trino, el cual acumula miles de reacciones en la red social.

El tema de los tatuajes y su relación con las pandillas en El Salvador motivó un debate entre los internautas en la sección de comentarios del trino publicado por Bukele. “Debe tener cuidado con turistas que van a su país. En mi caso, yo tengo tatuado todos mis dos brazos, no quisiera irme a su país y me hagan pasar por pandillero. Sé que el logo de ellos es el ‘ms 13′, pero no se debe juzgar por un tatuaje, recuérdelo”, respondió un usuario de Twitter identificado como @nspablo29.

Así mismo, otros usuarios elogiaron la gestión de Bukele y destacaron los golpes conseguidos contra las pandillas en el país. “Seamos sinceros, jamás a nadie se le ocurrió que esto iba a suceder... que pandilleros literalmente se arrancaran los tatuajes de la piel por miedo. Siempre el salvadoreño honrado era el que tenía miedo, el que le tocaba esconderse para no ser encontrado. Ahora es al revés”, comentó el usuario @CiudadanoCo10.

La política “antipandillas” en El Salvador ha obligado a los miembros de estas organizaciones a tomar medidas extremas para esconderse -como quemar sus propios tatuajes-. En otro trino reciente, el presidente Bukele compartió fotografías de un pandillero que se ocultaba entre varios ladrillos.

“Este pandillero se escondió entre ladrillos, hasta tenía su sabana para dormir ahí adentro. Dan lástima, hasta que uno se acuerda de que el requisito para ingresar a la pandilla es asesinar, ya no se diga todos los crímenes que cometen después. Le tocará envejecer en la cárcel”, escribió el presidente salvadoreño.

Sexto día consecutivo sin homicidios en El Salvador

El presidente Bukele compartió cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador, destacando que, con corte al 27 de abril de 2022, el país alcanzó su sexto día consecutivo sin registrar homicidios en el territorio.

Así mismo, resaltó que las autoridades “han superado las 20.000 capturas desde el inicio de la #GuerraContraPandillas. Hasta las 7:00 p. m. de este día (27 de de abril), el total de terroristas capturados es de 20.290, en solo 33 días”, mencionó Bukele en Twitter.