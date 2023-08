Despiden a aseador colombiano en Estados Unidos por insólito hecho con Lionel Messi

No cabe duda de que Lionel Messi revolucionó el fútbol de Estados Unidos, y rápidamente se convirtió en la máxima figura del Inter de Miami, equipo que no se encontraba en su mejor momento deportivo. Incluso, continúa último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS.

“Con él se han normalizado las cosas más difíciles, como las hace permanentemente, parecen más fáciles de hacer, pero en la alta competencia hacía cuarenta goles por temporada. No es ilógico pensar que haga cinco goles en tres partidos”, manifestó Gerardo Martino, técnico del Inter.

Luego, añadió: “Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”.