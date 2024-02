Día clave en la carrera presidencial en Estados Unidos: Trump confía en “aplastar” a Nikki Haley en las primarias de Carolina del Sur

La candidata presidencial republicana, ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, pronuncia un discurso en su mitin nocturno de primaria en el Centro de Conferencias Grappone el 23 de enero de 2024 en Concord, New Hampshire. (Foto de Tasos Katopodis/Getty Images) | Foto: Getty Images

Haley, antigua gobernadora de Carolina del Sur, ha asegurado que no se retirará tras las primarias de este estado, previstas para hoy, y que también participará en el Supermartes del 5 de marzo, pero hasta ahora Trump ha obtenido a todos los representantes en las primarias de los seis estados y territorios que ya han decidido su apoyo.

“Lo que me pasa a mí, les pasa a ellos”

El precandidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump pidió en las últimas horas el voto de la comunidad negra tras recordar la fotografía policial que le hicieron tras ficharle y los procesos judiciales que tiene abiertos porque “lo que me pasa a mí, les pasa a ellos”.

“Me han imputado por nada, por algo que no es nada. Lo hacen para interferir en las elecciones. Me han imputado una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y mucha gente dice que por eso le gusto a los negros, porque han sido dolorosamente discriminados. Ven cómo me discriminan”, dijo durante un acto en Columbia, Carolina del Sur, según recoge la cadena CNN.