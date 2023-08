Disney+ sube sus precios luego de perder diez millones de abonados en un trimestre

Ser dueña de los clásicos animados más populares del mundo no le ha valido todo el éxito esperado a Disney+. | Foto: Suministrada a Semana de Disney.

Se rumora que Disney+ podría ser vendida a Apple, una empresa con la que siempre ha tenido una relación especial, según The Hollywood Reporter. | Foto: Europa Press

Como lo dijo The Hollywood Reporter , una trasacción así impactaría fuertemente a la industria, pero ejecutivos de la manzana rechazaron la idea de plano al ser consultados al respecto.

Sin embargo, la publicación dijo que no hay que perder de vista esa posibilidad, si se tiene en cuenta que Iger no se ha mostrado para nada reacio a una venta del área de televisión de la empresa y para ello no habría mejor comprador que Apple, que posee 62.000 millones de dólares en efectivo.