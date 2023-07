Así serán los siete enanitos inclusivos en el nuevo ‘live-action’ de Blancanieves de Disney; el estudio reveló el motivo del cambio

No en tanto, otro grupo de espectadores insistió en que la persona elegida para el papel simplemente debía tener el talento necesario y que habría que esperar a ver el trabajo de la colombo-estadounidense para entonces opinar con argumentos . Aun así, los comentarios no cesaron.

“Extremadamente agradecida por el amor que siento por parte de quienes me defienden en línea, pero por favor no me etiqueten en un discurso sin sentido sobre mi casting. Realmente, realmente no quiero ver eso. Espero que todas las niñas sepan que pueden ser princesas, pase lo que pase”, dijo la intérprete en su defensa.