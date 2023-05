Donald Trump es imputado por abuso sexual en contra de la columnista Jean E. Carroll y seis noticias más de la semana

Al parecer, a Donald Trump no lo dejan dormir sus mujeres del pasado, o mejor aún: no lo dejan avanzar hacia su tan anhelada reelección presidencial. El día martes 9 de mayo fue vuelto a encontrar culpable por una demanda en su contra, pero esta vez por abuso sexual. La columnista Jean E. Carroll acusó a Trump de violarla en una tienda de Manhattan en 1996.

Por esto, interpuso una demanda civil en contra del exmandatario, que dio resultados. Si bien los jueces no calificaron lo sucedido como violación, sí encontraron que los hechos encajaban en un caso de abuso sexual. Gracias a esto, el magnate tendrá que pagarle 5 millones de dólares como compensación por lo ocurrido y por la difamación que procedió a la demanda.

El año pasado, en su red social Truth Social, Trump acusó a Carroll de “estafadora”, además de calificarla de mentirosa y de enferma mental. Todo esto ayudó a la imputación de cargos que lo llevaron a la declaración de culpable. De esta manera, Trump se convierte en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado por abuso sexual, y a pesar de que insista en su inocencia, diga que está siendo víctima de la “cacería de brujas más horrible de la historia” o insista en que él “no conoce a esa mujer”, al parecer el mundo ya no está dispuesto a creerle.

Frase

“No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”

Nicolás Maduro. - Foto: getty images

, respondió Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional tras la divulgación de un informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte de esta entidad. Maduro, además, respondió que sus ciudadanos solo habían sido víctimas de los bloqueos y sanciones impuestas por Estados Unidos al país.

Cifra

70

Dengue en Perú. - Foto: AFP

muertes por dengue ponen en emergencia sanitaria a 20 regiones de Perú. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud divulgadas el pasado lunes, ya son 69.500 contagios. La situación preocupa al Gobierno, pues ciudades como Piura ya tienen su sistema de salud completamente colapsado.

Foto

Rusia celebra

Muestra militar en Rusia. - Foto: AP

Con pólvora incluida, Vladímir Putin desplegó una gran muestra militar para conmemorar el Día de la Victoria, en el que se celebra el fin de la Primera Guerra Mundial y la victoria de la Triple Entente sobre Alemania y sus aliados. Volodímir Zelenski lo calificó de “inmoral” debido a la invasión a Ucrania.

Migración

Falsa esperanza

Migrantes en Estados Unidos. - Foto: reuters

Miles de migrantes se aglomeran en la reja que separa a Estados Unidos de México, todos con una misma meta: el sueño americano. Esperan a que den las 12:00 de la medianoche del jueves y que se termine de una vez por todas el llamado Título 42. Este permitía expulsar a cualquier migrante que buscara asilo del territorio sin siquiera procesar su solicitud. Se creó en el marco de la pandemia para evitar más contagios de covid o la llegada de extranjeros portadores, pero se convirtió en el drama para muchos inmigrantes.

Sin embargo, la eliminación de esta medida no significa nada para aquellos que llegan sin documentos o que pretenden quedarse con una visa de turista. Es una falsa esperanza de que algo puede cambiar, sobre todo teniendo en cuenta el continuo endurecimiento de las políticas migratorias de ese país.

Polonia

Cambiar el nombre

- Foto: AP

Moscú entró en cólera de nuevo, pero esta vez no por culpa de Ucrania o Estados Unidos. El responsable fue Polonia, específicamente el Comité de Normalización de Denominaciones Geográficas del Exterior, que sugirió cambiarle el nombre a la ciudad rusa de Kaliningrado por su nombre original, Królewiec. En sus orígenes, la ciudad formaba parte de Prusia y se llamaba Königsberg, que traduce a polaco Królewiec. Sin embargo, esta fue tomada por los soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial y rebautizada en honor a Mijaíl Kalinin. Por eso, en medio de la invasión rusa a Ucrania, Polonia sugirió el cambio que enfureció al Kremlin. Su portavoz, Dimitri Peskov, tachó a los polacos de cometer un “acto hostil” y de estar al “borde de la locura”.

Pakistán

Libertad para Khan

Marchas en Pakistán. - Foto: getty images

Miles de civiles marcharon esta semana en defensa del ex primer ministro de Pakistán Imran Khan. Fue arrestado miércoles tras comparecer ante un juzgado en la capital del país por cargos de corrupción. Según medios pakistaníes, el juez recomendó 14 días de prisión preventiva para el ex primer ministro, pero a sus simpatizantes no les gustó para nada.

“En un momento en el que ya estamos luchando por alimentar a nuestros hijos, se crea más incertidumbre”, dijo Farooq Bhatti, un conductor de camioneta, a AFP, y es que la detención se da en medio de una grave crisis política en la nación y la situación podría empeorar aún más. De hecho, simpatizantes del político salieron a las calles y al menos 1.000 de ellos fueron detenidos.