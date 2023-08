Egipto enfrenta escasez de agua potable debido a tuberías perforadas

Estas matas verdes que rodean el mausoleo de Al Ashraf Jalil y sus delicadas caligrafías coránicas no tienen “un origen natural, sino en agua suministrada artificialmente”, explicó a la AFP la arquitecta May Al Ibrashy. Esta especialista en conservación del patrimonio y su equipo analizaron el agua estancada al pie de los monumentos no renovados del barrio histórico de Al Jalifa.