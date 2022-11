El alcalde de Kiev hace un llamado a la comunidad para que acumule artículos de primera necesidad, ya que la ciudad podría ser evacuada

El mandatario no descarta evacuar la capital de la nación, debido a los cortes de electricidad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, llamó a la población de la capital ucraniana a acumular comida y otros bienes de primera necesidad, mientras fuentes de su administración han confirmado que existen planes para una evacuación total de la ciudad si persisten los cortes eléctricos durante el invierno.

“Pido a todo el mundo que comience a acumular agua potable, fuentes de alimentación (de energía), comida y ropa de protección”, pidió el alcalde, mientras los servicios meteorológicos avanzan, lo que implica que la capital comenzará a registrar temperaturas nocturnas bajo cero a partir del próximo miércoles, 9 de noviembre.

“En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar, hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema”, explicó el alcalde en comentarios recogidos por Ukrinform.

El aviso tiene lugar después de que la operadora estatal ucraniana Ukrernergo anunciara este sábado, 5 de noviembre, cortes de suministro eléctrico en siete regiones del país, entre ellas la región de Kiev y la capital, para compensar la pérdida de energía provocada por la invasión rusa.

“Lo que pido a la gente”, ha proseguido el alcalde, “es que se prepare para un mal escenario en el caso de que el corte del suministro sea total, porque Rusia está haciendo todo lo que puede para privar a esta ciudad de electricidad y agua”.

El organismo recordó que el Derecho Internacional humanitario establece que los ataques contra civiles e infraestructura civil están prohibidos. - Foto: AP

Mientras tanto, fuentes de su administración confirmaron al New York Times que han comenzado a planificar la evacuación total de los tres millones de residentes de la ciudad si se diera el caso de un corte total del suministro eléctrico.

“Entendemos que si Rusia continúa con tales ataques, podemos perder todo el sistema de suministro de energía”, declaró al diario estadounidense jefe del Departamento de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Kiev, Roman Tkachuk.

“Si no hay electricidad, no habrá agua ni alcantarillado. Por lo tanto, el gobierno y la administración de la ciudad ahora están tomando todas las medidas posibles para proteger nuestro sistema de suministro de energía eléctrica”, agregó antes de matizar que, de momento, la situación parece bajo control.

Confirman una nueva concentración de tanques ucranianos a la entrada de Jersón

El jefe adjunto de la administración de Rusia en la región ucraniana de Jersón, Kirill Stremousov, confirmó este domingo, 6 de noviembre, una nueva concentración de tanques ucranianos a la entrada del territorio del este del país, ahora mismo el principal epicentro de la guerra en Ucrania.

“Se están concentrando muchas unidades de equipo, con más y más vehículos blindados, tanques en aumento”, declaró en un vídeo publicado en su canal de Telegram y recogido por la agencia TASS.

Mientras tanto, continúa el proceso de evacuación de los residentes de Jersón a la orilla izquierda del río Dniéper, bajo control de Rusia, ante el avance de las fuerzas ucranianas.

“La gente que vive en Jersón todavía puede abandonar libremente la orilla derecha del río”, según ha hecho saber.

La contraofensiva ucraniana llega hasta Jersón y detuvo el referendo ruso. Foto: AFP - Foto: AFP

Rusia culminó hace una semana una primera fase de la evacuación, aunque unos días más tarde las autoridades prorrusas decidieron extender el perímetro de evacuación otros 15 kilómetros adicionales.

Mientras tanto, el Ejército ucraniano sigue avanzando en la región, anexionada a Rusia a finales de septiembre, tras un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional, e incluso anunciaron que la bandera rusa había dejado de ondear en la fachada del edificio de la administración provincial.

Sin embargo, las autoridades de Kiev remarcaron que no terminan de fiarse del anunciado del repliegue ruso, y no descartaban que Moscú pudiera estar tramando algún “truco” con el que forzar algún tipo de “provocación” que sirviera para acusar a Ucrania de atacar a la población civil.

*Con información de Europa Press.