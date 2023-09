El cambio climático podría ser visto como un claro responsable de la devastadora destrucción de Libia, según expertos

El paso de la tormenta Daniel por el Mediterráneo ha dejado a buena parte de Türkiye y Grecia con serias afectaciones desencadenadas por las potentes precipitaciones que se presentaron en días pasados en ambas naciones, no obstante, el país que ha resultado más afectado por este fenómeno natural ha sido Libia, una nación africana que se encuentra desde hace varios años con una inestabilidad política muy fuerte .

Por tal motivo, evidenciando la voracidad con la que Daniel arrasó a Libia, los científicos han aseverado que las severas inundaciones y consecuente destrucción se dio, en buena medida, por el cambio climático , ya que, estas tormentas tropicales no solían ser tan duraderas como lo ha sido Daniel.

Una tormenta inusual

Los medicanes, a pesar de no ser verdaderos huracanes, pueden alcanzar fuerzas muy similares a estos fenómenos naturales , según Simon Mason, científico investigativo del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Columbia Climate School.

Libia: inundaciones en medio de una constante sequía

Además de ser el único país del mundo que no ha desarrollado una estrategia climática, según informes de Naciones Unidas, Libia se enfrenta anualmente a severas sequías, sin contar con los efectos sociales, económicos y políticos que ha debido soportar la nación tras más de una década de conflicto civil , el paso de Daniel ha agravado esta situación.

La destrucción de Libia ha acaparado la atención internacional. Varios países han enviado ayuda humanitaria a la nación africana. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por su parte, Karsten Haustein, climatólogo y meteorólogo de la Universidad de Leipzig, precisó que los científicos no han tenido tiempo de estudiar adecuadamente a Daniel, no obstante, expresó que en el Mediterráneo se ha incrementado la temperatura promedio de 2°C a 3°C con respecto a los últimos años. Con este dato, Haustein señaló que si el mundo estuviese más frío “no se habría desarrollado tan rápida y velozmente como lo hizo, y no habría golpeado Libia con una fuerza tan feroz”.