El camino de América Latina hacia la COP28: logros y desafíos frente al cambio climático

“La energía renovable no hidroeléctrica ya representa más del 30% de la capacidad instalada” en siete países, y en la región hay unos “320 proyectos eólicos y solares en cartera”, destaca el informe, preparado por el centro de investigación Zero Carbon Analytics.

Que América Latina lleve una postura común a la COP28 también es un avance, pues no siempre acudió anteriormente con propuestas conjuntas a los foros globales sobre clima.

“La región de América Latina y el Caribe no necesariamente en los espacios globales llega con posiciones concertadas como región” , dijo a la AFP el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Juan Bello.

Agregó que “así como el cambio climático agudiza el hambre, la pérdida de la biodiversidad ya está afectando la vida de las personas en comunidades que dependen de la naturaleza, no solamente los pueblos indígenas”. “Todos sabemos que no hemos hecho suficiente, que ha habido avances, pero no es suficiente”, expresó la ministra chilena a la AFP.