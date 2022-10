¿El fin del sueño?: Irán arrestó a hincha español que se propuso llegar caminando hasta Qatar 2022

Luego de cerca de 20 días sin que se tuviera noticias de Santiago Sánchez, un ex militar español, aventurero e instagramer que, desde el pasado mes de enero, emprendió un viaje a pie para llegar a Qatar a disfrutar del Mundial de Fútbol, esta semana se confirmó que el hombre llegó a Irán; no obstante, la información que ha trascendido sobre él, no es la más alentadora, luego de que se conociera que fue detenido, en compañía de su traductor, por miembros de la policía iraní, y que actualmente se encuentra encarcelado.

Según han confirmado familiares del hombre, la noticia fue confirmada a ellos a través del mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, entidad que les afirmó que actualmente los funcionarios del consulado español en Teherán adelantan esfuerzos para que se les permita visitar al hombre, en medio de confusos hechos en los que no se ha podido determinar las razones de su aprehensión.

En ese sentido, según han confirmado los familiares de Sánchez a la prensa internacional, esta es una noticia agridulce para ellos, pues pese a que han referido que el instagramer se encuentra encarcelado, la confirmación de la noticia les da una voz de aliento, tras varias semanas sin conocer sobre su paradero, un hecho que además les reconforta, pues les han informado que el hombre se encuentra en buenas condiciones de salud.

El hombre, quien pretendía llegar a Qatar antes del 20 de noviembre próximo, fecha en la que dará inicio la cita orbital del fútbol, se ha convertido en una sensación a través de las redes sociales, pues, desde el inicio del presente año, ha hecho, a través de su cuenta de Instagram, un reporte pormenorizado de toda su travesía.

Precisamente, la última información, compartida a través de su blog en redes sociales, en el que cuenta con cerca de 45 millones de seguidores, se realizó el pasado 1 de octubre, fecha en la que confirmó que se encontraba en un territorio fronterizo entre Irán e Irak, advirtiendo que pronto entraría a Irán, el último de los países que le restaba para coronar su hazaña.

“Último pueblo en el norte de Irak, me separa una montaña para llegar a Irán el siguiente país antes de llegar a Qatar”, señaló en su momento el hombre.

Además, por interno, el aventurero había tenido una conversación con sus familiares, en la que había confirmado ya el ingreso a Irán, advirtiendo que la situación que se vive allí es complicada, pues se encuentran en medio de una ola de protestas y estallido social, pero había manifestado que ‘se encontraba bien’, y que pronto emprendería un viaje en barco para llegar a Qatar.

No obstante, posteriormente, trascendió, a través de un medio local, que el hombre había sido detenido en inmediaciones de la ciudad fronteriza de Saquez, por parte de miembros de la guardia de ese país, quienes lo habían llevado a una cárcel, sin que se precisara si se trataba de una prisión en la ciudad de Teherán, o si, por el contrario, había sido dirigido a la cárcel de Sanandaj, ubicada en una zona más cercana a la frontera, famosa por ser el sitio de reclusión de los extranjeros que son detenidos en ese país.

¿El fin del sueño?

Aunque las autoridades españolas han confirmado que se encuentran haciendo gestiones para poder ‘verlo’, no se ha mencionado aún las razones por las que fue detenido, y por ende, no existe claridad sobre la posibilidad de que el hombre recupere pronto su libertad, a solo 20 días de que ‘ruede el balón’ en el Mundial; la meta propuesta por Sánchez.

La detención de Sánchez en Irán se da en momentos en los que ese país atraviesa una difícil situación marcada por el estallido social, suscitado tras la muerte de la joven Mahsa Amini, hace más de un mes, luego de que esta fue objeto de una golpiza, luego de ser detenida por miembros de la ‘policía de la moral’, al detectarse que estaba haciendo uso de una de las prendas tradicionales de esa cultura, el hiyab.

Precisamente en medio de la ola de protestas, y los violentos ataques de las fuerzas oficiales del país por reprimirlas, se ha informado que varios extranjeros que han apoyado las protestas, también han sido detenidos, en medio de un ambiente enrarecido en el que las marchas de rechazo no merman, y donde, las redes sociales y el internet en sí, fue bloqueado por las autoridades en un intento por acallar las voces que por allí se emiten, y la posibilidad de que el mundo se entere de toda la barbaridad y violación de los Derechos Humanos en el interior de sus fronteras.

Desde el régimen de Teherán, que niega que la reprimenda de las protestas sea violenta, también se han elevado férreos señalamientos en contra de países como Estados Unidos, acusándolos de estar tras las protestas en un intento por ‘desestabilizar el orden interno’.

De momento, la familia del expedicionario e hincha de la roja española, confía en que el asunto que llevó a Sánchez tras las rejas pueda ser resuelto en los próximos días para que él pueda finalmente materializar su reto y sueño de llegar a la Copa Mundial.