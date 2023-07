El hombre de confianza de Maduro se enfrenta a una corte de los Estados Unidos: así fue la audiencia de Hugo ‘El pollo’ Carvajal

La próxima vista judicial está prevista para el 25 de julio. El abogado principal, Zachary Margulis, afirmó que Carvajal es “categóricamente inocente” de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, y que de ser hallado culpable, podrían llevarle a pasar el resto de sus días en la cárcel. “En los 15 años desde que la administración (George W.) Bush puso el foco en el general Carvajal, no se ha hecho pública ninguna prueba tangible que lo relacione con ningún delito”, dijo Margulis a la prensa al término de la vista, al leer un comunicado que había distribuido previamente.

“A diferencia de la mayoría de los casos federales de drogas, el gobierno no ha demostrado tener pruebas”, aseguró el abogado, que señaló que se ha basado en “declaraciones falsas y no corroboradas de narcotraficantes desesperados y exfuncionarios venezolanos corruptos con rencores personales y profesionales”. La defensa dijo que a diferencia de otros casos como el del exsecretario de Seguridad Interior de México, Genaro García Luna, recientemente juzgado en Nueva York y declarado culpable de narcotráfico (todavía debe ser anunciada su condena), en el de Carvajal “no hay evidencia de riqueza inexplicada”.

Juicio justo

“Sin dinero no hay motivaciones”, sostuvo, aunque aseguró que “tendrá un juicio justo”, tras asegurar que su defendido “no está cooperando” con la investigación de la fiscalía estadounidense “porque es inocente”. Al declararse no culpable, el detenido tendrá que someterse a juicio, en una fecha por determinar, donde será juzgado por un jurado popular.