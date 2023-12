El juego de Henry Kissinger: la vida del controvertido líder que cambió la geopolítica para siempre y deja un polémico legado tras su muerte

En los pasillos de Washington existe la regla no escrita de que no se puede criticar a Kissinger, y no es para menos, desde la visión estadounidense fue un hombre que cambió para siempre la forma en que se hace la política exterior. A partir del momento en que se convirtió en asesor de seguridad nacional en el gobierno de Lyndon B. Johnson, desempeñó un papel crucial para las relaciones internacionales en un mundo que vivía en guerra fría. Creó una nueva forma de ejercer la diplomacia: con base en encuentros personales, donde él mismo recorría medio mundo para poder reunirse con funcionarios de gobiernos, muchas veces en reuniones abiertas y otras de manera secreta, lo cual le valió críticas por falta de transparencia.