El Kremlin calla sobre el destino del general ruso con vínculos con el jefe de Wagner

El Kremlin se ha negado a responder preguntas sobre el paradero del general del ejército ruso Sergei Surovikin en medio de informes no confirmados que estaba siendo interrogado por los servicios de seguridad.

La inteligencia estadounidense afirmó este miércoles 28 de junio que Surovikin, quien anteriormente dirigió la fuerza de invasión en Ucrania, tenía conocimiento previo del levantamiento de Yevgeny Prigozhin, en el que los mercenarios del grupo Wagner capturaron la ciudad de Rostov y se trasladaron a Moscú antes de llegar a un acuerdo de amnistía.

Cuando los periodistas le preguntaron si el Kremlin podría aclarar la situación con Surovikin, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo: “No, desafortunadamente no. Así que le recomiendo que se comunique con el Ministerio de Defensa. Esta es su prerrogativa”.

Peskov también se negó a responder una pregunta sobre si Surovikin conservaba la confianza de Putin.

Los conocidos vínculos entre Surovikin y Prigozhin han alimentado los rumores de que Surovikin podría ser purgado o investigado por apoyar el motín. Prigozhin trabajó en estrecha colaboración con Surovikin durante la intervención militar de Rusia en Siria y anteriormente describió al general como una “figura legendaria”.

Pero cuando Prigozhin lanzó su levantamiento, Surovikin hizo una declaración inequívoca en contra y en apoyo del gobierno ruso el viernes por la noche.

The Associated Press y el Financial Times dijeron este jueves 29 de junio, que Surovikin había sido detenido, citando a personas familiarizadas con el asunto. Ambos dijeron que no estaba claro si estaba siendo acusado de conspirador en el levantamiento o dónde estaba detenido, lo que refleja el mundo opaco de la política del Kremlin y la incertidumbre después de la revuelta.

En una entrevista con Baza, un canal ruso de Telegram con estrechos vínculos con la policía, la hija de Surovikin negó que su padre haya sido arrestado. “No le pasó nada, está en su lugar de trabajo como de costumbre”, dijo Veronika Surovika, y agregó que su padre rara vez hablaba con los medios.

Varios otros medios independientes rusos, citando fuentes de seguridad, dijeron que Surovikin no estaba bajo arresto actualmente.

Se cree que Surovikin, apodado “General Armagedón” por su línea dura y su enfoque poco ortodoxo para librar la guerra, es una figura popular en el ejército ruso. “Se dice que los soldados lo respetan y lo consideran competente”, dijo Dara Massicot, investigadora principal de políticas en Rand Corporation.

A Surovikin se le atribuye haber reforzado las defensas de Rusia, que hasta ahora han demostrado su eficacia para frenar los contraataques de verano de Ucrania.

Los medios estatales rusos publicaron el miércoles imágenes de Putin reuniéndose con una multitud de personas en la región de Daguestán, en el sur de Rusia, imágenes que parecían diseñadas para mostrar que el presidente conservaba el apoyo público.

En un video transmitido por la televisión estatal, Putin caminó hacia una plaza de la ciudad y fue recibido por una multitud de personas que lo vitoreaban, con quienes posó para selfies.

Las imágenes fueron inusuales, ya que rara vez se ha visto a Putin fuera de sus residencias desde la pandemia de coronavirus, mientras que su seguridad requería que todo el personal que trabajaba en la misma habitación que él se sometiera a una cuarentena de dos semanas, según The Guardian.

La rara aparición pública provocó especulaciones en línea sobre si el presidente estaba usando un doble de cuerpo.

Cabe destacar que la aparición en Daguestán es parte de una campaña lanzada por el liderazgo ruso para retratar a Putin como un líder que sigue gozando de popularidad después de haber sobrevivido al desafío más audaz a su gobierno autocrático de 23 años.

“Toda la ciudad salió a encontrarse con el presidente… No podía rechazar a estas personas”, dijo Peskov el jueves, describiendo el viaje de Putin.

En otros lugares, Rusia parecía estar avanzando con la disolución del vasto imperio comercial y mercenario de Prigozhin. Según el Wall Street Journal, los combatientes de Wagner que habían operado bajo el mando de Prigozhin en Siria desde 2015 fueron ordenados esta semana a una base aérea dirigida por el Ministerio de Defensa de Rusia en la ciudad portuaria siria de Latakia.

Funcionarios locales publicaron una fotografía de una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia y dijeron que las dos partes sostuvieron conversaciones “como parte de las consultas políticas regulares entre los dos países amigos”.

Por su parte, los medios rusos informaron que la notoria “granja de trolls” y el negocio de los medios de comunicación de Prigozhin estaban buscando nuevos propietarios después de su rebelión abortada y su exilio en Bielorrusia.

Después de años de negaciones, Prigozhin admitió en febrero de 2023 que estaba detrás de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, una empresa que, según EE. UU., es una #granja de trolls# que se entrometió en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016.

También se cree que Prigozhin es dueño del grupo de medios Patriot, una serie de medios en línea que se han utilizado para promover los sentimientos a favor de Wagner en Rusia y en el extranjero.