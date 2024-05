El listado de empresas de Estados Unidos que más contratan a trabajadores extranjeros

Las visas H-2B son una opción para empleadores estadounidenses que necesitan cubrir puestos temporales que no pueden ser llenados por trabajadores locales disponibles. Estas visas permiten a trabajadores extranjeros desempeñarse en empleos temporales específicos en Estados Unidos, excluyendo la agricultura.

El proceso para solicitar visas H-2B implica varios pasos. En primer lugar, el empleador debe obtener una certificación laboral temporal del Departamento de Trabajo, confirmando que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para realizar las tareas temporales requeridas. Luego, el empleador debe presentar una petición de visa H-2B en nombre del trabajador extranjero ante el USCIS, utilizando el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante.

Una vez que la petición de visa H-2B es aprobada por el USCIS y se otorga la visa al trabajador extranjero, este puede viajar a Estados Unidos y comenzar a trabajar en el empleo temporal especificado en la petición. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las visas H-2B tienen una duración limitada y están destinadas únicamente para empleos temporales específicos que no pueden ser cubiertos por trabajadores estadounidenses disponibles.

En la construcción, empresas como Progresive Solutions LLC y Core Tech Construction Transportation también recurren a este programa para contratar mano de obra temporal. En los servicios de paisajismo, empresas como Brightview Landscapes y ABC Professional Tree Services Inc. encuentran en las visas H-2B una solución para satisfacer la demanda estacional de servicios.

Además, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2021, las 10 empresas que más han recurrido a trabajadores extranjeros bajo el programa H-2B son Trident Seafoods Corporation (Washington), Strongwood Forestry Inc. (Massachusetts), Progresive Solutions LLC (Arkansas), Obi Seafoods LLC (Washington), Black Construction Corp., Brightview Landscapes (Pensilvania), ABC Professional Tree Services Inc. (Virginia), Core Tech Construction Transportation, Peter Pan Seafood Co. (Washington) y Silver Bay Seafood LLC (Washington).