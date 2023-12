El miedo alemán a la deuda

¿Cuándo se convierte la deuda en una carga?

Detrás de todo esto está el temor de que la deuda nacional pueda volverse peligrosa para Alemania. ¿Pero cuándo es ese el caso? La respuesta simple podría ser: siempre que le cueste cara al Estado. Y la deuda se vuelve especialmente cara cuando Christian Esters y su equipo no dan su visto bueno. Esters dirige el departamento de valoraciones gubernamentales de la agencia de calificación estadounidense S&P. Su empresa es considerada la agencia de calificación más grande y probablemente más influyente del mundo, por delante de Moody’s y Fitch, ambas también estadounidenses.