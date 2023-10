Alemania: qué hacer frente a la caída del poder adquisitivo

El alza fuerte de los precios, sobre todo de los alimentos y la energía, ha golpeado duramente el bolsillo de los alemanes. La tasa de inflación del año pasado fue del 7,9 %, y los ingresos no aumentaron lo suficiente, por lo que existen pérdidas reales de poder adquisitivo.

Ni pérdida ni ganancia

Con una tasa de inflación prevista ligeramente inferior al 6 % para el conjunto del año, esto significaría que los trabajadores prácticamente no tendrían ni pérdidas ni ganancias en el poder adquisitivo, algo que ocurre por primera vez en dos años.

Pero no se trata de un fracaso de la política monetaria. El objetivo anual de inflación de los guardianes monetarios del Banco Central Europeo es del 2 %. En los 32 años desde la reunificación alemana, una inflación del 2 % lleva a una pérdida del poder adquisitivo de la moneda del 47 %. En otras palabras, el objetivo previsto se alcanzó casi a la perfección.

Los salarios subieron más que los precios

No obstante, en este periodo antes descrito no solo los precios subieron con fuerza (+94%), sino que también los salarios, e incluso más (+121%). Así que, no sería erróneo afirmar que los trabajadores que trabajan a tiempo completo y que ganan el salario promedio están mucho mejor a pesar de la devaluación del euro.