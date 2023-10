El nuevo Herodes: así es como el sanguinario Hamás ha asesinado y secuestrado a bebés y niños pequeños. La crueldad es extrema y las imágenes son estremecedoras

Desde allí, Hamás ha advertido que podría asesinarlos uno a uno si el país no cede a sus presiones. Mientras tanto, el desconsuelo de sus familias es enorme. Muchos papás han salido a los medios a clamar ayuda. Los relatos erizan la piel. “Mi esposa y mis dos hijas pequeñas fueron secuestradas por Hamás”, relató Yoni Asher a The New York Times con un nudo en la garganta. “Estoy tratando de mantenerme en calma en medio de este caos”. El corazón de Asher agoniza. Su esposa y sus dos hijas pequeñas, Raz, de 5 años, y Aviv, de 3, fueron secuestradas por Hamás. La última comunicación que tuvo con ellas fue una llamada interrumpida con su esposa. “Hay terroristas en la casa”, le dijo ella susurrando. Las fotos de la mujer con sus dos pequeñas sonrientes en un paseo en la playa le han dado la vuelta al mundo. El hombre cuenta que las reconoció en un video viral, pero que no ha sido capaz de volver a mirarlo.