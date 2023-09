El papa y su “afinidad por comunistas asesinos”, con China no se negocia y la defensa de la vida, las incendiarias declaraciones de Milei con Tucker Carlson

El candidato a la Presidencia en Argentina, Javier Milei, volvió a arremeter contra el papa Francisco en una entrevista con el expresentador de la cadena Fox, Tucker Carlson, en la que asegura que el pontífice “tiene afinidad por los comunistas asesinos. No los denuncia. Es condescendiente con ellos”, además de las fuertes declaraciones sobre China, la situación de inflación rampante que vive el país y el por qué es un defensor de la vida y no del aborto.

Carlson introduce que debido a esta situación que golpea a los más pobres, Javier Milei podría convertirse en el próximo mandatario de los argentinos, al que califica como un “libertario pero no al estilo de EE.UU. ” sino en el sentido clásico y por eso en esta entrevista descubre al hombre que busca dar un golpe contra la izquierda.

¿Por qué Argentina está sumida en una inflación al nivel de Zimbabuei?

Una de las preguntas que Carlson, como muchos se cuestionan, es qué sucedió para que un país tan rico en recursos hoy esté sumido en la peor situación de crisis económica. Milei explicó que al abrazar por 100 años las ideas socialistas esto hizo que, como en una analogía, del “sapo en el agua, uno empieza a calentar al sapo en el agua y no se da cuenta, pero cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto”.

Javier Milei le explica a Tucker Carlson cómo el Ministerio de la Mujer en Argentina no ha solucionado los problemas profundos de las mujeres y no sirve para nada | Foto: Foto X: @TuckerCarlson

“Frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos aparece un conflicto. Los liberales resolvemos fácilmente ese conflicto que es con libertad de precios y propiedad privada; sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado y lo esconden detrás de la idea de la justicia social”, dijo el candidato.

El Ministerio de las Mujeres: “no han logrado ningún resultado”

Otra de las cuestiones que para Carlson sorprende es el nivel en el que se ha adoptado esa justicia social radical aunado a la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, Milei le comenta que “supuestamente (el ministerio) se dedica a ocuparse de los temas vinculados con las mujeres, pero cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado”, por lo que Carlson le pregunta: “¿Las mujeres son felices aquí?”, el economista le responde de manera rotunda: “No”.

“Es decir, pintar un banco de una plaza de color rojo o hacer una canción, eso no modifica o cambia las condiciones o problemas que pueden estar padeciendo las mujeres y con este tipo de ministerios la pregunta es: entonces, ¿por qué no hay un Ministerio de los Hombres? Si somos iguales ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un Ministerio de la Mujer”, aseveró.