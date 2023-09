El error que le podría salir caro a la familia de Daniel Sancho en su prisa por consolidar una defensa en Tailandia

Sin embargo, en Tailandia quien llevaba la defensa de Sancho era el abogado tailandés, Khun Anan, pues podía ejercer sin problema su profesión; contrario a lo que pasa con García Montes, que al ser del extranjero no tiene facultades para asumir la defensa legalmente. Eso no quiere decir que no pueda opinar y trabajar en pro de los intereses de la familia de Sancho.