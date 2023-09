Así ‘engañó’ la Policía a Daniel Sancho para que confesara el asesinato de Edwin Arrieta: “comenzó a llorar mucho”

No pasó mucho tiempo después desde que el médico colombiano, Edwin Arrieta, fuera asesinado hasta cuando se capturó a Daniel Sancho como principal sospechoso. En cuestión de pocos días, el joven español, de 29 años, ya estaba entregando sus declaraciones iniciales y su imagen le daba la vuelta al mundo.

La confesión de Daniel Sancho

Las imágenes de la reconstrucción fueron divulgadas por el programa Y ahora Sonsoles, en las cuales el acusado no solo ratificó haber cometido el asesinato sino también el descuartizamiento. De regreso al lugar donde Arrieta no volvió a salir con vida, Sancho relató sus siguientes pasos. “Lo empecé a meter en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa”, dijo, reseñó Europa Press.