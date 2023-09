Aparece mujer que estuvo con Daniel Sancho tras matar a Edwin Arrieta; reveló sorpresiva confesión del chef

El homicidio de Edwin Arrieta Arteaga continúa generando bastante consternación en España y Colombia, luego de que Daniel Sancho confesó que lo mató y desmembró en una cabaña de la isla de Koh Pha Ngan, ubicada en el sureste asiático.

Igualmente, el programa Y ahora Sonsoles habló en exclusiva esta semana con la primera mujer que tuvo contacto con el chef ibérico tras haber cometido el macabro crimen. Asimismo, señaló que el confeso asesino se inventó una historia muy diferente para distraer a la joven.

Sancho aseguró que el médico colombiano estaba obsesionado con él. | Foto: Foto 1: Instagram @danisanchobanus / Foto 2: Twitter @AndresCalleA

“Hemos hablado con la mujer que estuvo con Daniel Sancho justo después de cometer el crimen. A ella le contó una versión diferente de lo que hacía en Tailandia y le mintió. Se conocieron en la playa un día después del asesinato y le contó los supuestos motivos por los que había viajado a Tailandia”, precisó.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el español le contó que no había pasado una buena noche y que decidió irse a la playa para ver el amanecer. Incluso, le mostró una fotografía que tomó de este.

La joven, además, señaló en el espacio televisivo cómo se sintió apenas se enteró de la noticia del homicidio de Arrieta y las crudas confesiones de Sancho, enfatizando que tuvo varias pesadillas algunos días.

Daniel Sancho invitó a salir a una mujer un día después de asesinar al médico colombiano. | Foto: Twitter: @Ricardo24687222/ATRESMEDIA

Daniel Sancho fue arrestado el pasado 6 de agosto. | Foto: REUTERS

“Él me dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando un email, y que al día siguiente se fue en un kayak a ver el amanecer. Me mostró una foto que tomó del amanecer. Me dijo que vino a Tailandia por el boxeo y que quería practicarlo”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Él me invitó a la Fiesta de la Luna, pero yo le dije que fuera con otra chica. Al día siguiente, yo me contacté con ella porque quería saber cómo les fue. Ella me dijo que no alcanzaron a ir a la fiesta y que estaba preocupada por Daniel, pues estaba en la comisaría. Yo le escribí por Instagram y él me respondió que estaba vivo, pero que la vida se le había acabado”.

La mujer recalcó que, cuando hablaron la primera vez, el confeso asesino tenía una cortada en uno de sus dedos de la mano derecha, que, según Sancho, era lo que le impedía dedicarse al boxeo profesional.

Daniel Sancho, en prisión. | Foto: ‘Y ahora Sonsoles’/'En boca de todos'

La confesión de Daniel Sancho

Cabe recordar que el programa Y ahora Sonsoles reveló la semana pasada los videos en los que Daniel Sancho confesó el homicidio y reconstruyó cómo mató al cirujano colombiano.

En las grabaciones, que fueron registradas por la Policía tailandesa, el acusado aseguró que tuvo una fuerte discusión con Edwin, puesto que, según él, quería terminar la relación que sostenían desde hacía meses.

Incluso, confesó que la víctima le había pedido tener relaciones sexuales y él no accedió.

“Yo le dije: ‘Lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió. Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre”, explicó el chef.

Daniel Sancho confesó que asesinó y torturó a Edwin Arrieta. | Foto: 'Y ahora Sonsoles'

Edwin Arrieta y Daniel Sancho tenían un vínculo desde hace meses. | Foto: 'Mañaneros'/'Y ahora Sonsoles'