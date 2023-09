Daniel Sancho hace sorpresiva confesión y contó si tuvo relaciones con Edwin Arrieta antes de asesinarlo

Pese a que no quería entregar detalles tan íntimos, el ibérico mencionó por primera vez sí había tenido relaciones sexuales con el profesional de la salud antes de asesinarlo, recalcando que Edwin le había pedido estar juntos y él no accedió.

“¿Él quería sexo contigo?”, le preguntó directamente la policía tailandesa, a lo que Sancho respondió: “Sí, pero no. Yo le dije que lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más. Yo dije: ‘No’”.

Luego, añadió “Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió. Me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre”.