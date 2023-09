Rodolfo Sancho regresa a España: esta es la fecha y el polémico motivo tras visitar a su hijo Daniel; “hay una gran molestia”

La vocera de la familia española, Carmen Balfagón, había anticipado hace algunos días el vuelo del artista a Tailandia, pero advirtió que pondrían distancia inicial con los medios de comunicación. Y así fue, pues cuando el actor arribó a ese país, se abstuvo de entregar declaraciones y no rompió el silencio hasta que visitó a su hijo.

Tal cual hizo su expareja, Silvia Bronchalo, quien llegó a mediados del mes pasado a la prisión, el artista prefirió no hablar en un primer momento. Cuando se detuvo frente a la prensa dijo que no conseguirían “lágrimas” suyas y que tampoco estaba “tirado por los suelos llorando. Ese no soy yo”. También envió su “más sentido pésame y condolencias” a los allegados de la víctima.