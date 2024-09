Filtran supuesto audio de Rodolfo Sancho refiriéndose de manera despectiva al fallecido cirujano Edwin Arrieta

En los audios se escucha a Rodolfo refiriéndose a Edwin Arrieta como “el innombrable” y “el indeseable”, lo que ha generado una fuerte reacción pública. Las declaraciones no solo han causado revuelo por la falta de respeto hacia una persona fallecida, sino porque apuntan a posibles intentos de manipulación de testigos por parte de Rodolfo Sancho, lo cual podría entrar en investigación de la justicia tailandesa.

Domínguez asegura que, tras el final de esa relación, Edwin Arrieta lo acosó y amenazó para que cortara todo contacto con el chef español. Aunque inicialmente se había planificado que Domínguez testificara a favor de Sancho en Tailandia, su ausencia en el juicio levantó muchas interrogantes. Este cambio inesperado de postura, al no viajar para declarar, añadió otra capa de misterio al caso.

Al principio, Domínguez aceptó la oferta y el equipo de Sancho organizó todos los preparativos necesarios para el viaje, cubriendo los costos. No obstante, un día antes del vuelo, Domínguez decidió no embarcarse, alegando que temía las repercusiones que podría tener el declarar que Arrieta lo acosó sexualmente.

En una entrevista posterior con el medio Lecturas, Domínguez explicó que Rodolfo Sancho le había pedido que testificara afirmando que Edwin Arrieta lo acosó. “Me dijo que lo que le pasó a Daniel podría haberme pasado a mí también, pero yo le respondí que a mí no me había pasado. Sentí miedo y decidí no ir”, señaló el testigo, indicando que la sensación de inseguridad fue lo que lo llevó a desistir de su participación en el juicio.