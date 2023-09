“Es un psicópata que no da muestra de arrepentimiento”: la reconocida empresaria española Carmen Lomana habla de Daniel Sancho

Sin pelos en la lengua, y demostrando que su sinceridad no tiene límites y que no hay tema de la crónica social que se le resista, la empresaria Carmen Lomana retomó su agenda en Madrid tras disfrutar de uno de los veranos más especiales de su vida entre Marbella y Asturias, y se refirió a Daniel Sancho, confeso asesino de Edwin Arrieta.

“Me da asco, horror. Es un psicópata que además no da muestra del menor arrepentimiento”, dijo Carmen Lomana, reconociendo que aunque no es “quién para juzgar, escuchándole no siento la menor empatía por este chico”.