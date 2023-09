Mujer que estuvo con Daniel Sancho, tras matar a Edwin Arrieta, rompió el silencio y habló de la vida amorosa del chef

De acuerdo con el testimonio de la joven, el confeso asesino le contó que no había pasado una buena noche, pues no pudo dormir, supuestamente, y que decidió irse a la playa para ver el amanecer. Incluso, le mostró una fotografía que tomó de este.

“Él me dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando un email. Me invitó a la fiesta de la Luna, pero yo le dije que fuera con otra chica. Al día siguiente, yo me contacté con ella y me dijo que estaba preocupada por Daniel, pues estaba en la comisaría. Yo le escribí y me respondió que estaba vivo, pero que la vida se le había acabado”, precisó.