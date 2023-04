El presidente Lula propone una estrategia para la paz entre Rusia y Ucrania

Han pasado 110 días desde que Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula da Silva, asumió su segundo mandato presidencial en Brasil. En medio de un acalorado panorama político y también con varios retos en áreas como la medioambiental, el mandatario ha dado de qué hablar y sus intervenciones también son seguidas con detenimiento.

Por ejemplo, en las últimas horas, en medio de su visita oficial a Portugal, se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Rusia no quiere parar, Ucrania no quiere parar. Vamos a tener que encontrar un grupo de países que puedan generar una relación de confianza (...) la guerra no debió comenzar. Rusia no debió invadir, pero invadió. Ahora, en vez de escoger un lado, quiero escoger una tercera vía, la reconstrucción de la paz”, dijo el presidente.

Gobierno Lula Da Silva considera a Bolsonaro responsable de los ataques del 8 de enero

El ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, Alexandre Padilha, consideró que el expresidente Jair Bolsonaro “es responsable moral, espiritual y organizativo” de los ataques del 8 de enero y, por tanto, debería ser objetivo de la comisión parlamentaria mixta (CPMI) creada para investigar aquellos hechos.

“Apuntaremos hacia todos los responsables de actos terroristas (...) Durante sus cuatro años sembró el odio en este país, sembró el odio contra el Tribunal Supremo, contra la Judicatura, contra el sistema electoral brasileño. Se pasó el tiempo estimulando actitudes golpistas”, dijo el funcionario.

Padilha también informó que la comisión también investigará a aquellas personas y organismos que financiaron aquellos hechos.

“Quien pagó esos ataques a la democracia debe ser castigado”, enfatizó, de acuerdo con la información del diario O Globo.

Asimismo, explicó que los trabajos de esta comisión tendrán un carácter más “político” y tienen el fin de complementar y ayudar a otras investigaciones ya abiertas por otras instancias, como las de la Policía Federal, o el Supremo.

“La CPMI tiene el primer objetivo de ser un espacio de confrontación política”, en donde rebatir, explicó al señalar que esa tentativa de construir una narrativa conspiratoria absurda” en la que “las víctimas, el Ejecutivo, el Legislativo, o el Tribunal Supremo, la democracia, son los responsables de los actos terroristas”.

Juez ordena que Bolsonaro declare ante la policía

A raíz de estos hechos, un juez de la máxima corte de Brasil ordenó a la policía que convoque al expresidente Jair Bolsonaro en un plazo de diez días para declarar en el marco de esa investigación.

“Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días”, resolvió en su decisión el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La policía no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro.

El expresidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del STF, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.

Fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.

La fiscalía citó un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.

“La audiencia de Bolsonaro es indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, manifestó Moraes en su decisión.