El sultán Al Jaber, presidente de la COP, aclara la polémica que abrió: dice que sí respeta la ciencia sobre el cambio climático

Según el artículo de The Guardian , Al Jaber también dijo que la eliminación gradual de los combustibles fósiles no permitiría el desarrollo sostenible “a menos que se quiera llevar al mundo nuevamente a las cuevas”. Los comentarios cayeron en contravía de los conservacionistas reunidos en ese escenario.

“Nunca, nunca he visto estas formulaciones, nunca las he usado”, afirmó. “A veces me dicen que tengo que hablar con los Estados y las compañías de petróleo y gas para presionarlos y a veces me dicen que no puedo hacerlo”, agregó, en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema.