COP28: Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores contaminantes del mundo, sede de la cátedra sobre clima: ¿qué esperar de la cumbre?

Consumo y dependencia del petróleo

Arreglos tecnológicos, objetivos y futuro

El sector petrolero es intrínsecamente intensivo en capital, no en mano de obra, por lo que no puede proporcionar suficientes puestos de trabajo a los emiratíes. Los EAU tendrán que hacer la transición a una economía basada en el conocimiento con empleo productivo en sectores no vinculados a la extracción de recursos.

Interés propio

El aumento de las temperaturas pone en peligro los sectores turístico y de organización de congresos de los EAU, que han crecido meteóricamente desde la década de 1990 (las quemaduras de tercer grado y las insolaciones no atraerán a visitantes internacionales). No se descarta un anuncio espectacular para impulsar sus ambiciones de liderazgo mundial .

Senior Lecturer in Economics, The Open University

Lecturer in Economics and the Environment, The Open University