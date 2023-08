Elecciones EE. UU.: estos son los 8 aspirantes que participarán en el primer debate republicano

Los candidatos también debían firmar una declaración en la que se comprometen a no participar en ningún debate que no sea auspiciado por el partido al menos 48 horas antes del debate del miércoles por la noche, según los criterios del comité, que también exigía a los participantes comprometerse por escrito a apoyar al eventual candidato del partido.

-Los que calificaron-

Ingresó a la contienda en febrero y ha recaudado 15,6 millones de dólares. No mencionó sus planes de emprender un ataque mientras hablaba con los periodistas en Iowa a principios de mes, pero Haley sí explicó por qué se presentó en la feria estatal con una camiseta en la que se leía: “ Me subestimas, eso será divertido ”.

El empresario de biotecnología y autor del libro “Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam” es uno de los favoritos de la audiencia en eventos con múltiples candidatos y obtuvo buenos resultados en las encuestas a pesar de no ser conocido a nivel nacional cuando ingresó a la contienda.

¿Quién no decidió participar?

Su portavoz no aclaró de momento si el exmandatario planea no acudir a ninguno de los debates de las primarias o sólo a los que ya han sido programados. Trump también ha dicho que no firmará la declaración en la que se compromete a no participar en ningún debate que no sea auspiciado por el partido.