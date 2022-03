Elon Musk compartió una curiosa teoría sobre el creador del bitcóin

El magnate ha afirmado en más de una ocasión que Nakamoto no es el nombre real del creador del bitcóin.

Durante los últimos años Elon Musk ha sido uno de los personajes más controversiales de Twitter y su actividad en esta red social no cesa. A pesar del desafortunado y ya eliminado tuit comparando al primer ministro de Canadá con Hitler, el CEO de Tesla y SpaceX ha vuelto a compartir una nueva publicación esta vez más inofensiva en forma de meme.

El nuevo tuit está relacionado con una popular teoría conspirativa sobre el fundador del bitcóin: Satoshi Nakamoto. Muestra, en concreto, una imagen donde aparecen los logotipos de cuatro grandes empresas tecnológicas: Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola. Lo curioso de la imagen es que las primeras iniciales de los nombres de ambas compañías están remarcadas. Juntas, crean el nombre del supuesto creador de la popular criptomoneda.

Este meme conspirativo que ha compartido Elon Musk no es para nada nuevo. Según Futurism, la imagen apareció por primera vez en 2017, en un post de Medium que abarca una loca teoría relacionada con los extraterrestres y por qué el bitcóin podría ser una creación de los alienígenas. Musk, si bien no parece compartir esta extraña creencia, sí ha afirmado en más de una ocasión que Nakamoto no es el nombre real del creador del bitcóin.

No obstante, alrededor del mundo han surgido varios incógnitas sobre la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto, pues su nombre siempre ha estado en duda. Incluso, diferentes medios e investigadores han sugerido que el creador de la criptomoneda no es una persona procedente de Japón, sino que son, en realidad, un grupo grande de personas.

Por su parte, Elon Musk destacó a finales de 2021 que el creador que se oculta bajo el seudónimo de Nakamoto podría ser Nick Szabo, informático y criptográfico estadounidense.

“Puedes mirar la evolución de las ideas antes del lanzamiento de bitcóin y ver quién escribió sobre esas ideas”, afirmó el CEO de Tesla en una entrevista al podcast de Lex Fridman el pasado mes de diciembre de 2021.

Con ese polémico tuit, Elon Musk vuelve a reafirmar su confusa teoría sobre el nombre del creador de bitcóin, asegurando que no es más que un seudónimo, y que la persona que está detrás creó ese nombre ficticio gracias a las mencionadas cuatro compañías. Pero, ¿será cierto?

Esto, sin embargo, no ha hecho que el magnate deje de confiar en la criptomoneda. Elon Musk, de hecho, se ha mostrado abierto a aceptar bitcoines como método de pago para que los usuarios puedan comprar vehículos Tesla.

Cabe recordar que el empresario activó a principios de 2021 esta forma de transacción, pero la eliminó apenas semanas después por el alto nivel de contaminación que causa el minado de la Crypto. Finalmente, a mediados de 2021, confirmó que volvería a aceptar bitcoines como método de pago. Siempre y cuando, eso sí, haya un uso de al menos un 50 % de energía limpia por parte de los mineros.

Con tantas dudas en el aire, hay una persona que asegura ser el verdadero Satoshi Nakamoto. Se trata del informático Craig Wright. Este personajes a finales de diciembre de 2021 ganó un juicio civil contra la familia de un socio comercial fallecido que aseguraba que se le debía la mitad de una fortuna en criptomonedas valorada en decenas de miles de millones de dólares.

Para el caso, un jurado de Florida determinó que Wright no le debía la mitad de 1,1 millones de bitcoines a la familia de David Kleiman. No obstante, el jurado sí concedió 100 millones de dólares a una empresa conjunta de los dos hombres en concepto de derechos de propiedad intelectual, lo que representa una fracción de lo que pedían los abogados de Kleiman en el juicio.