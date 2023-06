En medio de la crisis interna, Joe Biden señala a Rusia de cometer actos de tortura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en las últimas horas a Rusia como responsable de violaciones de Derechos Humanos, fundamentalmente de actos de tortura durante la guerra de Ucrania, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

“La tortura destruye vidas, familias y comunidades. Sin embargo, cada día personas alrededor del mundo sufren esta horrenda violación de sus derechos y dignidad humanas. En Ucrania, hemos visto pruebas de una brutalidad atroz por parte de las fuerzas rusas”, ha indicado Biden en un comunicado.

En este sentido, el mandatario estadounidense ha dicho que hay “patrones de abuso” contra militares y civiles a los que se les obliga a cooperar con las “autoridades de ocupación”, especialmente durante los interrogatorios, donde sufren palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y violencia sexual.

El presidente Joe Biden se refirió a la crisis política y social que atraviesa Rusia - Foto: AP

“Dentro de la propia Rusia, los informes de tortura en lugares de detención son comunes, incluso contra activistas y críticos de las políticas gubernamentales”, ha denunciado, asegurando que Washington se opone a “cualquier forma de tratamiento inhumano” y se compromete a eliminar la tortura, así como a brindar ayuda a las víctimas.

Asimismo, también ha alertado de que miles de sirios siguen siendo objeto de torturas y desapariciones forzosas, a la par que esta misma situación ocurre también en Corea del Norte, donde hay informes de “tortura y otros tratos crueles e inhumanos” perpetrados por el Gobierno norcoreano.

Las declaraciones tuvieron lugar luego de que, durante 24 horas, las fuerzas de Yevgueni Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar Wagner, se apoderaron de varias instalaciones militares de la ciudad estratégica de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, y recorrieran 600 km en dirección a Moscú.

En esta imagen de video, un hombre se sienta encima de un vehículo blindado en la calle mientras los residentes de la ciudad del sur de Rusia hablan con el personal militar el sábado 24 de junio de 2023 - Foto: AP

En Rostov, sus combatientes fueron aclamados cuando abandonaron el cuartel general militar que habían tomado, desde el que se coordinan las operaciones en Ucrania.

La rebelión terminó tras un acuerdo en virtud del cual Prigozhin obtuvo garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de poner fin a la sublevación. Según el Kremlin, deberá exiliarse en Bielorrusia.

Los occidentales “no tuvimos nada que ver” con la fallida rebelión del jefe del grupo Wagner en Rusia este fin de semana, afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden. “Convoqué a nuestros aliados clave en una llamada de Zoom”, declaró a periodistas.

“Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN”, afirmó. “Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso”, añadió.

Joe Biden y Vladímir Putin parecen más enemigos que nunca, mientras la incertidumbre solo va en aumento. - Foto: getty images

“Para mantener nuestra coordinación hablaré con los jefes de Estado (...) me aseguraré de que estamos de acuerdo”, afirmó el presidente, para quien es “demasiado pronto” para sacar conclusiones sobre lo ocurrido. Biden dijo estar en contacto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para garantizar el apoyo de su país.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado al presidente estadounidense, Joe Biden, a incrementar la presión sobre Rusia ante la “debilidad” del presidente ruso, Vladimir Putin, ante la reciente rebelión de la organización de mercenarios Wagner.

“Los acontecimientos ponen en evidencia la debilidad del régimen de Putin”, ha apuntado Zelenski en su conversación telefónica con Biden, según el gabinete de prensa de la Presidencia Ucraniana. “El mundo debe presionar a Rusia hasta que se restaure el orden internacional”, ha añadido.

El presidente Joe Biden y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski caminan por la columnata de la Casa Blanca el miércoles 21 de diciembre de 2022 en Washington. (AP Photo/Patrick Semansky) - Foto: AP

Ambos mandatarios han abordado “el proceso que se está desarrollando en Rusia”, según Kiev, los “recientes acontecimientos en Rusia”, según el comunicado emitido por la Casa Blanca.

Además, han tratado la situación actual de la guerra en Ucrania. “Han tratado la contraofensiva puesta en marcha por Ucrania y el presidente Biden ha reafirmado el apoyo inquebrantable de Estados Unidos mediante su apoyo en seguridad, economía y ayuda humanitaria”, según Washington.

