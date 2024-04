Entra en estudio propuesta de cese al fuego de varias semanas en Gaza, ¿de qué trata?

La primera etapa contempla un alto el fuego de seis semanas para permitir el canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en Israel. El movimiento islamista dijo “apreciar” el esfuerzo de los mediadores, pero acusó a Israel de no responder a ninguno de sus pedidos durante la negociación sin dar más detalles.

Tropas de Israel en Gaza. | Foto: Anadolu via Getty Images

Repliegue israelí

“Una montaña de escombros”

Este martes, el ejército anunció que destruyó “infraestructuras terroristas” en varios sectores de Gaza y que un “avión eliminó a un terrorista en Jan Yunis que había participado en la masacre del 7 de octubre”. También dio cuenta de combates en el centro de la Franja. En el sur, los palestinos que regresaron a Jan Yunis no hallaron más que ruinas donde antes había casas y comercios.

“Vine a ver mi casa y la encontré destruida y convertida en una montaña de escombros”, lamentó Uum Ahmad al-Fagawi. “No hay agua, ni electricidad, ni columnas, ni paredes, ni puertas, no hay nada. Gaza ya no es Gaza”, comentó otra palestina, que no quiso dar su nombre.