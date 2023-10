Epidemia de dengue golpea a Bangladesh con hospitales desbordadas ante el fuerte brote de este virus

Los médicos del hospital Mugda, en Daca, no dan abasto. Tres de las diez plantas de este establecimiento de la capital de Bangladés están desbordadas con enfermos de una epidemia de dengue sin precedentes en el país.

Nupur Akter, de 21 años, intenta dar de comer a su hermana menor Payel, pero la pequeña no tiene apetito. La niña tuvo que ser hospitalizada de urgencia hace dos semanas por “temblores incontrolables”.

“Tengo miedo”

Uno de sus amigos, un médico, falleció. “Que un médico no se haya podido salvar, es algo que me da miedo”, añade. “Si algo me sucede, ¿qué pasará con mis hijos?”, se pregunta inquieto.