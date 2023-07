“Es entender que esto es un fenómeno regional”: embajadora de Panamá sobre crisis migratoria en el Darién

L.F.: sí, yo creo que es muy importante y a nosotros nos gusta resaltar todo eso que tenemos común y también esas cosas que nos diferencian, lo que te comentaba antes, esa sinergia entre dos países es lo que hace interesante. Si fuésemos dos naciones iguales, uno no quiere estar con uno igual, sino poder aprovechar de lo que ofrece el otro y en la parte cultural es un poco más de lo mismo. Efectivamente, nosotros por ser parte de la región, tenemos una historia compartida, tenemos próceres que nacieron en estas tierras. Colombia también tiene panameños ilustres que se han establecido aquí desde la época en que éramos parte de Colombia, y después también.

Esa historia compartida ha hecho que nosotros tengamos un aspecto cultural muy importante, tenemos música, gastronomía, cumbia, muy parecida a la comida del Caribe colombiano. Tenemos una relación importante con el Pacífico, Panamá queda en el Pacífico, es un factor muy relevante para nuestro país. Se entendió que el Pacífico era Pacífico desde nuestra tierra panameña, y esa relación con nuestro Pacífico y el colombiano, en esa época era más con Perú, pero esta relación ha sido de gran importancia para nuestro desarrollo. Compartimos etnias en la frontera, por ejemplo, la cultura no ve una raya, una frontera impuesta, sino un constante fluir, y nosotros tenemos mucho orgullo de poder compartir eso tanto en la música como en la comida, nuestra historia. Precisamente por eso hemos hecho una cantidad de eventos culturales alrededor de enaltecer estas diferencias y recordar estos aspectos compartidos que tenemos.

L.F.: en la frontera ahí se viven muchos aspectos de lo que es la convivencia humana, allá se cometen abusos, familias que están en búsqueda de una mejor vida, eso lo podemos ver en todos nuestros países. Están pasando unas dificultades y eso hace que tengan que emigrar. Yo no creo que ninguno de estos inmigrantes lo esté haciendo por placer, estos son unas personas que han tenido unas circunstancias muy difíciles y han hecho que pase esto. Además de esta crisis humanitaria, que solo puede crecer, están devastando nuestro Parque Nacional del Darién, si ustedes ven las imágenes desde arriba, lo están acabando y eso es nuestro pulmón para nosotros que somos un país donde le damos una importancia al medio ambiente.

Cruce de migrantes por el Tapón del Darién. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

SEMANA : ¿qué esfuerzos están realizando en conjunto, no solo en materia de seguridad, sino en materia medioambiental entre Colombia y Panamá para intentar revertir esta situación?

L.F.: todo está ligado y nosotros lo que hemos pedido es, y que hacemos en todos los foros internacionales, es entender que esto es un fenómeno regional y que esto no es un problema solamente de Panamá, Costa Rica, Colombia, esto es un fenómeno regional e internacional. Los migrantes que están llegando a nuestros países no solo son de la región, tenemos migraciones de África, Asia, de diferentes partes del mundo, entonces hay que entender que no se puede pensar que un país o dos países pueden atender esta crisis de manera binacional o de manera sola. Y lo hemos solicitado en todos los foros, que esto es un trabajo en conjunto, nosotros hemos logrado unos acuerdos importantes con Costa Rica en migración controlada, conversamos siempre con Colombia para ver cómo pueden fluir estas conversaciones para analizar cómo podemos, juntos, proteger.