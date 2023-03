“Es una situación sin precedentes”: Pawel Wozny, embajador de Polonia, cuenta los retos que la guerra en Ucrania deja en su país

SEMANA: Embajador, ¿cómo le ha ido en Colombia?, ¿y cómo ve el panorama actual?

Pawel Wozny (P.W.): Colombia me ha recibido muy bien, estoy aquí desde hace más de dos años y es mi segunda vez en el país, porque fui diplomático en los años 2007-2010. Ahora estoy como embajador y me siento muy bien aquí. Y es una nación muy compleja, que tiene sus problemas, sus desafíos, pero no deja de ser fascinante por los que nos puede contar. Lo que observo aquí es que uno de los principales desafíos es lograr la paz y entonces nosotros, como Embajada de Polonia, estamos siguiendo los esfuerzos de las autoridades colombianas para lograr la paz duradera.

SEMANA: Teniendo la guerra tan cerca, ¿qué lecciones podemos tener los colombianos de Polonia?

P.W.: Pienso que Polonia puede ofrecer a Colombia su experiencia en la reconciliación nacional y en la solidaridad. Hemos tenido una historia a veces trágica. Sobrevivimos a dos guerras mundiales, a un periodo cuando no existimos en el mapa por 123 años, después recuperamos nuestra independencia y la volvimos a perder durante la Segunda Guerra Mundial, y luego en el sistema comunista en el que nos quedamos.

Todo fue un proceso largo y difícil para lograr nuestra democracia. Entonces, pienso que podemos ofrecer esta experiencia de un diálogo, de una reconciliación nacional, de transición, de cómo lograr la paz interna y el desarrollo sostenible del país de manera pacífica; de cómo negociar con las partes que representan los polos opuestos para que lleguen a un acuerdo nacional.

EMBAJADOR DE POLONIA EN COLOMBIA FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA 27 FEBRERO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Qué retos le está dejando la guerra en Ucrania al Gobierno polaco?

P.W.: Es una situación sin precedentes, consideramos que no es un conflicto local, es uno que tiene repercusiones mundiales tanto en los países europeos como en América Latina. Entonces es una realidad complicada y difícil que nos afecta a todos y tenemos que reaccionar. El Gobierno polaco no tiene duda de que hay que ser solidario con Ucrania en todos los aspectos, apoyando militarmente, sancionando económicamente al Gobierno ruso y ayudando a los refugiados.

En general, hay que apoyar a Ucrania para frenar a Rusia y la apuesta política del Gobierno de Putin, así como no permitir que esta guerra haga más daño a Ucrania, ni que se extienda a otros países.

SEMANA: ¿Qué creen que pueda pasar con la guerra en el futuro, al cumplirse un año del inicio de los combates?

P.W.: Hay que subrayar la valentía y el coraje del pueblo ucraniano y de su presidente, Volodímir Zelenski, que se convirtió en un verdadero líder, que sabe dirigir su nación y sabe liderar esta lucha contra un enemigo en teoría mucho más poderoso. Hay que señalar que es una guerra que no le salió bien a Putin, porque, al comenzar, estaba convencido de que podía quedarse con Ucrania en un lapso de unas semanas y la realidad demostró lo contrario, fracasó.

Ahora la situación es muy difícil de predecir, se habla de una posible ofensiva rusa, pero también se habla de una posible contraofensiva ucraniana. Igualmente, es importante la postura de países como China, que ha desempeñado un papel bastante ambiguo en este conflicto, no se unió abiertamente a Rusia, pero tampoco nunca condenó la agresión rusa contra Ucrania y ahora propone un plan de paz en Ucrania.

Militares ucranianos sobre un tanque cerca de la ciudad de Bakhmut. - Foto: Reuters / Oleksandr Ratushniak

SEMANA: ¿Cuál cree que debe ser el proceso con las acusaciones de crímenes de guerra?

P.W.: Todos los crímenes de guerra deben ser resueltos, deben pasar a un juicio independiente e imparcial y todos los criminales de la guerra deben responder por sus delitos. Entonces no sé si se va a crear un tribunal especial para estos delitos o los tribunales internacionales existentes pueden encargarse de este asunto. Pero los delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra tienen que ser juzgados y sancionados.