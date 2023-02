Guerra en Ucrania: claves del plan de paz de China para dar solucionar política a la invasión de Rusia

El Gobierno de China presentó este viernes su plan de paz para Ucrania compuesto por doce propuestas en un esfuerzo por dar una solución política a la invasión rusa, en el que pide un cese al fuego de ambas partes y defiende la integridad territorial de todos los países.

El día en el que se cumple el primer aniversario de la guerra en Ucrania, el Ministerio de Exteriores chino ha enumerado doce propuestas para poner fin al conflicto armado, entre las que se incluye una petición a Occidente para que finalice sus sanciones a Rusia, o el establecimiento de conversaciones de paz.

Según China, es importante respetar la soberanía de todos los países en el marco de los principios de la Carta de Naciones Unidas --como defiende Ucrania--, así como garantizar de manera efectiva la soberanía, la fuerza o riqueza de los Estados.

“Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales”, se lee en la propuesta, donde se resalta la relevancia de que no se adopten “dobles raseros”.

Zelenski Xi Jinping - Foto: Montaje AP

Asimismo, el Gobierno chino ha pedido que se abandone “la mentalidad de Guerra Fría”, afirmando que la seguridad de un país “no puede ser a expensas de la seguridad de otros países”, mientras que ha señalado que la seguridad regional “no puede garantizarse mediante el fortalecimiento o incluso la expansión de bloques militares”.

Por ello, ha pedido a las partes a adherirse a un concepto de seguridad “común, integral, cooperativo y sostenible” centrado en la estabilidad a largo plazo. También ha hecho énfasis en promover “una arquitectura de seguridad equilibrada” en el continente euroasiático.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, insiste en acortar los tiempos para recibir asistencia militar. - Foto: Reuters / Valentyn Ogirenko

Por otra parte, China ha pedido a Occidente que detenga las sanciones unilaterales contra Rusia, sosteniendo que estas “no solo no resolverán los problemas, sino que crearán otros nuevos”.

“Los países relevantes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales y la ‘jurisdicción de brazo largo’ contra otros países, desempeñar un papel en el enfriamiento de la crisis en Ucrania y crear las condiciones para que los países en desarrollo desarrollen sus economías y mejoren la vida de las personas”, ha pedido el gigante asiático, instando a Occidente a oponerse a cualquier sanción no autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los puntos clave del plan de paz

“No echar leña al fuego”

Pekín ha resaltado que “no hay ganadores en las guerras”, por lo que ha hecho un llamamiento a todas las partes a “mantener la racionalidad y la moderación, no echar leña al fuego y no intensificar los conflictos”.

Asimismo, ha pedido a Rusia y a Ucrania que se reúnan y reanuden el diálogo directo “tan pronto como sea posible”, así como que promuevan gradualmente una desescalada y una “relajación” de la situación para llegar a un alto el fuego integral.

Tras ello, según esgrime el Ministerio de Exteriores chino en su comunicado, ambos países deben iniciar conversaciones de paz.

“Deben alentarse y apoyarse todos los esfuerzos por resolver la crisis de manera pacífica. La comunidad internacional debe atenerse a la dirección correcta de persuadir la paz y promover conversaciones, ayudar a todas las partes en el conflicto a abrir la puerta a una solución política de la crisis lo antes posible”, ha pedido China, que se ha mostrado dispuesta a desempeñar “un papel constructivo” en este sentido.

“La guerra nuclear no se puede librar”

Por otra parte, Pekín ha alentado a oponerse al empleo estratégico y a las amenazas de uso de armas nucleares, previniendo la proliferación nuclear y evitando una crisis nuclear.

“Las armas nucleares no se pueden usar y la guerra nuclear no se puede librar (...) Nos oponemos al desarrollo y uso de armas biológicas y químicas por (parte de) cualquier país bajo cualquier circunstancia”, ha afirmado China en el documento que recoge sus doce propuestas.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a mantener la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania, mientras se ha opuesto a los ataques armados contra este tipo de instalaciones.

“Hacemos un llamado a todas las partes para que respeten las convenciones de seguridad nuclear y otras leyes internacionales, y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el hombre”, ha afirmado, mientras ha pedido el apoyo al papel del Organismo Internacional de Energía Atómica en la promoción de la seguridad de las instalaciones nucleares.

Entre otras medidas, el Gobierno chino también ha manifestado la importancia de resolver la crisis humanitaria en Ucrania bajo el amparo de Naciones Unidas, proteger a los civiles y prisiones de guerra, así como garantizar la exportación de granos y asegurar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

Con todo, Pekín se ha mostrado dispuesta a brindar asistencia y desempeñar “un papel constructivo” en la reconstrucción de posguerra, reiterando su petición a la comunidad internacional para que se una a dicho esfuerzo.

EE. UU. critica el “plan de paz” de China para Ucrania y destaca el fracaso militar de Rusia

Las autoridades de Estados Unidos han criticado el “plan de paz” anunciado por China, compuesto de más de una decena de propuestas para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, y ha destacado el fracaso militar de Rusia ante los contraataques de las fuerzas ucranianas un año después del inicio de la guerra.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado que Washington observa “de cerca” los movimientos de Pekín y ha puntualizado que el gigante asiático podría estar preparándose para “entregar armas letales a Rusia”, una decisión que no ha sido descartada aún.

Es por ello que ha manifestado que la idea de que los dos países se han convertido en “aliados inseparables” no ha sido probada dado que China ha mantenido su “cautela” respecto al conflicto y se ha abstenido de apoyar a Moscú en el marco de votaciones ante la ONU. “Han tratado de demostrar que, de alguna forma, no apoyan por completo a Rusia en lo referente a esta guerra”, ha sostenido.

Además, ha destacado que la guerra “podría acabar mañana” si así lo decidiera el presidente ruso, Vladimir Putin, quien “tomó la decisión de iniciarla”. “Creo que esto se podría detener y que se podría respetar la soberanía de todas las naciones. Esta guerra podría acabar mañana si Rusia deja de atacar Ucrania y retira sus tropas”, ha puntualizado.

“Ucrania no ha atacado Rusia, la OTAN no ha atacado Rusia, Estados Unidos no ha atacado Rusia. Es una guerra que Putin inició”, ha afirmado antes de señalar que el conflicto bélico podría, no obstante, enquistarse durante meses sin que haya un final a la vista, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

En este sentido, Sullivan ha matizado que tras un año de conflicto, Ucrania ha logrado detener el avance de Rusia y evitar que cumpla su principal objetivo: hacerse con la capital, Kiev. “El objetivo de Rusia en esta guerra era borrar a Ucrania del mapa, tomar la capital y eliminarla, absorberla dentro de Rusia”, ha dicho.

No obstante, ha indicado que “han fracasado” y ha matizado que “no parece que estén en posición de sacar esto adelante próximamente”, al tiempo que ha descartado, por el momento, que Rusia tenga previsto un cambio de postura respecto a la cuestión nuclear. “No hemos visto movimiento alguno en relación con el armamento nuclear que pueda llevarnos a pensar que algo ha cambiado durante el último año”, ha explicado.

Con información de Europa Press