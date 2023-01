Este hombre gastó 13.000 dólares para “convertirse en un perro”; así es su rutina

- Foto: YouTube - 動物になりたい(I want to be an animal)

- Foto: YouTube - 動物になりたい(I want to be an animal)

Un japonés es tendencia en redes sociales por adoptar ocasionalmente un estilo de vida que, según él, hizo posible su mayor sueño (mismo que se gestó desde que era un niño): convertirse en perro. No se trata de una proyección en un animal común y corriente, pues desde un comienzo supo que quería caracterizarse en un canino de pelaje largo.

En búsqueda de ese objetivo, consideró que la raza que mejor se acoplaba a sus pretensiones era un collie, originario de Reino Unido. A medida que su intención de cambiar su apariencia empezaba a tomar más fuerza, también lo hizo su deseo de materializar de una vez por todas esa esperanza.

Para ello se contactó con la empresa Zeppet, compañía que elabora disfraces especiales y que, de acuerdo con medios internacionales, tuvo que evaluar cómo acoplar un traje de animal para humano (dado que la forma esquelética es diferente). Por ello, el japonés pagó una suma de 13.000 dólares (casi 64 millones de pesos colombianos).

En su cuenta de Twitter, una de las dependencias de la compañía nipona compartió algunas fotografías de su diseño completamente terminado. “Traje de modelado de perros. Hice un traje (...) a pedido de un individuo. Está inspirado en un perro y reproduce la apariencia de uno real”, se lee en la descripción que acompaña las imágenes.

Un sueño de ‘toda la vida’

‘Toco’ es quien se esconde tras la apariencia de un collie y, hoy en día, tiene un canal de YouTube (動物になりたい (I want to be an animal)) en el que comparte prácticas que usualmente haría un animal. Por ejemplo, en algunos clips se le observa caminando (en ‘cuatro patas’) en el interior de una vivienda, mientras es sujetado por una correa u observando por la ventana.

En su canal (a través de subtítulos, ya que su identidad real la mantiene oculta) contó cómo se plasmó lo que en su momento pudo parecer una utopía. “¿Quién quiere ser un perro y luego intenta ser uno? Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de la escuela primaria” que anhelaba ser un canino (...). “Por cierto cuando salgo a caminar uso sandalias para mantener mis patas limpias”.

En algunos de los videos también publica episodios curiosos como la ingesta de Coca Cola, la escritura de cartas y hasta su reacción cuando alcanzó los 10.000 suscriptores en YouTube.

“La razón por la que lo escogí (esa raza) es porque es mi favorita y por su tamaño. Le tengo particular cariño a los animales cuadrúpedos tiernos. El hecho de que la diferencia de tamaño con los humanos no sea tan amplia fue un factor determinante”, dijo ‘Toco’ en una entrevista con el medio My Navi News.

Por su parte; La República indicó que para ‘Toco’ lucir y comportarse como animal es, al menos por ahora, solo un pasatiempo, pues tiene una vida ‘real’ e imagen que quiere conservar. Si el caso de este japonés puede generar extrañeza, una sensación similar despierta Tom Peters, otro hombre que se identifica como un perro dálmata.

El inglés Tom Peters se cree un perro dálmata y pide ser el primer caso de transespecie. pic.twitter.com/bS1ytr2NPW — Gabriela Rubio (@SoyGabyRubio) June 13, 2021

El británico espera que se le reconozca como el primer transespecie y, para ello, sus conductas y apariencia están acopladas a un canino de dicha raza. Entre sus peticiones está que su nombre de pila quede en el pasado y, en adelante, se le llame solamente como ‘Spot’.

En ‘This morning’ el inglés confesó que ese estilo de vida, adoptado inicialmente en las noches (cuando incluso duerme en una jaula) lo tomó para escapar del estrés. “La gente piensa que es estúpido y que nadie debería verlo. Pero no estamos allí para causar daño, estamos allí para divertirnos y, literalmente, ser tratados como cachorros”, dijo en ese programa.