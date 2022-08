Estudiante que sobrevivió a una ameba comecerebros en Florida, EE.UU. contó su historia

Sebastian Deleon, de 22 años, perdió la mayor parte de sus habilidades motoras hace seis años luego de sobrevivir a una ameba devoradora de cerebros.

Fue un largo camino su recuperación. “Durante los primeros años, fue un poco difícil. La parte que más recuerdo es la parte en la que estuve en rehabilitación. Fue difícil. Tuve que aprender a caminar, a escribir de nuevo, a hacer todas las cosas básicas de nuevo”, recordó Deleon en News 6.

En el año 2016, Deleon, que en ese momento tenía 16 años, recordó también haber experimentado un dolor de cabeza insoportable mientras estaba de vacaciones con su familia en Orlando.

“Este dolor de cabeza era diferente. Se sentía más como una roca lisa en la parte superior de mi cabeza y que alguien la estaba empujando hacia abajo”, dijo el joven.

“No podía levantarme, y no podía moverme y cosas así, así que mis padres dijeron, ‘OK, hay algo mal con este chico. Tenemos que llevarlo a algún lado. Nos subimos al auto. Me sentí como si estuviera en una de esas montañas rusas dando vueltas y vueltas y tenía que usar gafas de sol y el sol ni siquiera había salido”, agregó Deleon.

Desde su casa en Weston, Florida, Deleon dijo que contrajo la ameba después de nadar en un estanque cerca de su casa. “Era más un estanque, pero le decíamos el lago porque era un estanque enorme, lo único diferente era que su agua quieta”, recordó el estudiante universitario.

En ese momento, Deleon afirmó que nunca había escuchado sobre la condición o el riesgo de nadar en agua dulce.

“Entré, creo, como tres o dos veces. Probablemente fue entonces cuando lo entendí: salté allí, y no me tapé la nariz, y simplemente me lancé como una bala de cañón”, relató Sebastián. Por su parte, los médicos le dijeron que fue una de esas veces que la ameba subió por su nariz y llegó a su cerebro.

Ahora bien, en el último informe de Centers for Disease Control and Prevention muestra que desde 1962 hasta 2021, han habido 154 casos conocidos de personas que contrajeron amebas devoradoras de cerebros, y solo cuatro personas sobrevivieron.

Tres de los sobrevivientes, incluido Sebastián, fueron tratados con la droga conocida comercialmente como Impavido.

“Nos sentimos optimistas desde el principio porque sabíamos que esta era la primera vez que un paciente recibía el medicamento mientras aún estaba consciente”, dijo Todd McLaughlan, director ejecutivo de Profounda, Inc., con sede en Orlando, que es el único distribuidor de Impavido en los EE.UU.

El CDC trajo el medicamento de Alemania después de que se mostró prometedor en el tratamiento de la ameba devoradora de cerebros que se encuentra en el agua dulce tibia.

“Lo más importante es un diagnóstico adecuado, y lo segundo es la velocidad: asegurarse de que les entregue ese medicamento lo más rápido posible. Pensar como si fuera un tratamiento para un accidente automovilístico grave o un traumatismo cerebral grave. Esto es para evitar que el cerebro se hinche”, agregó McLaughlan.

Según Profounda, solo 26 hospitales llevan el fármaco a nivel nacional. Siete de esos hospitales están en Florida.

Por su parte, Sebastián espera que compartir su historia arroje luz sobre una condición que ha dejado a tantas familias con el corazón roto.

“Probablemente deberíamos investigar más sobre esto porque no hay razón por la que un niño deba meterse en un estanque y tener miedo de que pueda contraer algo con lo que apenas sabemos qué hacer. Realmente creo que deberíamos crear más conciencia sobre esto porque es algo que nadie, casi nadie sabe al respecto y, sin embargo, es fatal”, concluyó Deleon.

Como un milagro y para fortuna de él y su familia, Sebastián se recuperó por completo y ahora está estudiando para obtener un título en justicia penal.