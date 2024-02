Estudiante viaja dos horas en avión cada día para ir a clase y ahorrar dinero, ¿por qué?

“Pensé, ¿por qué no me quedo en Calgary y luego vuelo aquí? Es como un vuelo de una hora, es lo mismo que tomar un autobús”, le dijo Chen al medio local CTV News. El estudiante, quien solo tiene dos clases en el campus por semana, se hizo famoso en redes sociales contando su historia en la plataforma Reddit al llamar a su inusual método de transporte ‘superdesplazamiento’.

Además, cuenta que solo usa Air Canada para realizar su extravagante viaje para evitar retrasos y cancelaciones de vuelo. Según sus registros, realizó siete viajes de ida y vuelta en enero. Aunque Chen no siempre hacía el viaje extremo a la escuela cada semana, ya que antes alquiló un lugar en Vancouver, dejó de hacerlo cuando descubrió que el alquiler había aumentado cuando regresó de vacaciones de mitad de año.

“Cuando revisé el precio de la casa, pensé, hubo un gran aumento”, le dijo al medio local. “Necesito pagar como 2.500 dólares por el alquiler, así que no creo que sea viable”. Un vuelo de ida y vuelta sin escalas de Calgary a Vancouver cuesta 111 dólares.

Chen no es el único estudiante de la Universidad de Columbia Británica que cambió su situación de vida mientras aún asistía a su educación superior, ya que algunos comenzaron a vivir en camionetas porque no podían pagar el alquiler. “Esta era la única opción económicamente viable, ya que no podía permitirme una suite de soltero”, dijo Xelian Louw a CTV News en octubre de 2022.