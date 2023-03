Expresidente Iván Duque celebra la orden de captura contra Putin por parte de la CPI y pide lo mismo para Maduro; Evo Morales se pone bravo

El expresidente Iván Duque celebró este viernes 17 de marzo que la Corte Penal Internacional (CPI) haya emitido una orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en su intento de apoderarse de Ucrania.

“Celebro la decisión de la Corte Penal Internacional frente a crímenes cometidos por Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. La invasión de Rusia en Ucrania es la más grande atrocidad que vive el planeta”, escribió el exmandatario en su cuenta personal de Twitter.

Agregó: “No se puede claudicar ante las dictaduras”. Dijo que “el turno ahora es para Nicolás Maduro”, el presidente de Venezuela con quien libró una fuerte tensión diplomática y a quien ha señalado en reiteradas oportunidades de dictador en el país vecino.

En su momento, tan pronto estalló la crisis entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, Duque, cuando aún ejercía como presidente de Colombia, fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar en contra de la invasión.

Celebro decisión de @CourPenaleInt frente a crímenes cometidos por Vladimir Putin contra el pueblo #Ucraniano. La invasión de #Rusia en #Ucrania es la mas grande atrocidad que vive el planeta. No podemos claudicar ante las dictaduras. El turno ahora es para @NicolasMaduro https://t.co/h7BWK1jYoz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 17, 2023

El entonces mandatario rechazó enfáticamente el ataque e indicó que se trató de un golpe a la soberanía de una nación.

“El turno ahora es para Nicolás Maduro”, dijo el ex presidente Duque, sobre la decisión de la CPI. - Foto: Collage Semana

“Este ataque no solamente es un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integralidad de su territorio, y desconoce tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, emitidas en el año 2014, en defensa de la integralidad del territorio ucraniano”, sostuvo el entonces jefe de Estado.

La reacción del exmandatario no le agradó al expresidente de Bolivia Evo Morales, quien lanzó una fuerte crítica contra Duque, de quien dijo: “Más que expresidente de Colombia, parece portavoz de Laura J Richardson. Da validez a un fallo nulo de la CPI y repite los ataques del Comando Sur contra el hermano pueblo de Venezuela. Esta es la derecha que intenta desestabilizar al hermano Gustavo Petro”.

Además, lo tildó de violador de derechos humanos “del pueblo colombiano para imponer su impuestazo neoliberal, Duque no tiene ninguna moral para hablar de justicia”.

Violador de DDHH del pueblo colombiano para imponer su impuestazo neoliberal, Duque no tiene ninguna moral para hablar de justicia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 18, 2023

Además lo tildó de violador de derechos humanos “del pueblo colombiano para imponer su impuestazo neoliberal”. - Foto: Juan Carlos Sierra

Meses atrás, la Corte había iniciado una investigación frente a las acciones que lideró el mandatario ruso en el marco de la guerra con Ucrania, la cual inició a principios de 2022. Órganos internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana y naciones por separado a nivel mundial le habían solicitado a la CPI condenar los actos del presidente.

Es por eso que el 17 de marzo de este 2023 la entidad emitió una orden de detención contra Putin por cometer crímenes de guerra. El delito puntual por el cual se le investigó fue la deportación de niños a territorios ucranianos que se encontraban ocupados por tropas rusas.

Aparte del mandatario, la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, María Alekseyevna Lvova-Belova, también fue notificada con la orden de captura por el mismo suceso.

Al emitir la CPI esta orden de detención contra Putin, el mandatario no podrá viajar a los 123 estados que forman parte de la Corte por el riesgo a ser detenido; otros estados también podrían optar en entregarlo. La decisión fue aplaudida por varios mandatarios a nivel mundial.

El presidente de la Corte Internacional, Piotr Hofmanski, afirmó en un comunicado que el cumplimiento de la orden dependerá de la comunidad internacional. “La corte está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron las órdenes de arresto. Ahora, su ejecución depende de la cooperación internacional”, mencionó.

No obstante, a las pocas horas de darse el anuncio desde La Haya, Países Bajos, el presidente ruso se refirió sobre esta detención. En primer lugar, el Gobierno de Rusia negó cualquier valor jurídico a la orden de captura, indicando que el tribunal internacional no es reconocido por el país, motivo por el cual no tiene autoridad ni validez.

“Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

Además, desde el Kremlin han desmentido los hechos por los cuales la CPI emitió la orden. El gobierno de Putin niega haber deportado menores de edad a la fuerza.

Por su parte, la oficina de Presidencia de Ucrania celebró el anuncio, indicando que esta decisión será el inicio del fin de la guerra, representando un hito histórico para el conflicto. A nivel mundial, políticos, mandatarios, expresidentes y demás figuras se han pronunciado sobre esta situación importante. Una de estas fue el exmandatario colombiano Iván Duque.