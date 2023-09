Familia de Alejandro Herrera, soldado colombiano muerto en Ucrania, pide ayuda para repatriar el cuerpo de su ser querido

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Herrera Evia murió en medio de un bombardeo sufrido por las fuerzas de la resistencia en Ucrania. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Acongojada, la mujer sentenció que su deseo es poder dar la correspondiente ‘despedida’ al cuerpo de su hijo, advirtiendo que “no quiero que me lo entreguen en cenizas”, recordando que al momento de la notificación de la muerte, les fue informado que la identidad del soldado ya fue confirmada, y que su cadáver permanece en una morgue de Ucrania.

Tras las voces de auxilio de la familia del soldado, quien era casado y tenía una pequeña hija, se han conocido a través de las redes sociales algunas voces de políticos huilenses como el caso del ex presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tovar, quien a través de un trino se unió a las voces que abogan por la acción del Gobierno Nacional, a través de la cancillería y el cuerpo diplomático en Europa, para que se pueda gestionar no solo el proceso que faculte la repatriación del cadáver, sino también la financiación de ese costoso proceso, debido a que la familia no cuenta con los ingentes recursos requeridos para ello.