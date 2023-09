Alias Manolo, señalado de abuso de niños en Medellín, fue encontrado muerto en su celda de Valledupar 

A alias Manolo lo encontraron sin signos vitales y a las 6.20 de la mañana. Los guardianes verificaron y no tenía signos de violencia en su cuerpo, sin embargo, como parte del protocolo, la Fiscalía fue informada y solicitaron a la Sijín adelantar los actos urgentes, además de llevar el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal.

Los testimonio contra Manolo

Lo que no incluye el documento de la Fiscalía es el angustioso llamado que hacen las familias de los niños: ¿Qué pasó con las otras personas que debieron ser vinculadas por omisión? La respuesta no está en el escrito de acusación, ni siquiera un intento por resolver esa duda. El documento que elaboró el fiscal del caso para llevar a juicio a alias Manolo solo se remite a los hechos que justamente tienen a este hombre de 53 años en la cárcel.

Las víctimas

De las ruedas de prensa, los anuncios de acompañamiento y la indignación institucional, no se volvió a conocer nada. Las familias consultadas por SEMANA aseguraron que no recibieron ninguna clase de apoyo, solos debieron enfrentar la situación, incluso algunos niños que, por obvias razones, no quisieron ingresar a otros jardines, se encuentran en sus casas, con el mismo temor y postergando su educación.