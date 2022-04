Felipe, el perro “enojado” que se hizo viral en Twitter por sus particulares gestos

En Twitter se hizo viral un perro que aparece en diferentes fotografías haciendo gestos como un humano. Su dueña publicó el hilo con las imágenes de su mascota que rápidamente tuvieron interacción de algunos usuarios de la plataforma.

“Hilo de Felipe haciendo gestos que me hacen pensar que es un señor que reencarnó en un perro”, escribió su dueña desde la cuenta @lizzmtz04. La publicación generó comentarios en los que otras personas también publicaron videos y fotografías de sus mascotas.

“Mi perro parece drogado en sus fotos jajaja”, “aprovecho y les muestro este GIF de mí perro que no voy a superar nunca”, “qué precioso. La mía también es cocker y hasta me siento mal que sea muy enojada y gruñona. Cuando se le acaba el agua avienta el plato hasta que se lo llenemos”, “el mío no es cocker pero cuando le damos lo ultimo de la bolsa (no le gusta porque está todo triturado) de comida tira su plato y desparrama un poco de comida, obviamente la termina comiendo pero el show lo hace igual”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron por las fotos de Felipe.

La publicación de las imágenes de la curiosa mascota cuenta con más de 234 mil ‘me gusta’, 19 mil retuits y poco más de 3.700 comentarios.

Según el diario El Comercio, Felipe es un perro que tiene 13 años y su dueña se llama Paola, quien tuvo la idea de publicar imágenes como la que se encuentra mirando fijamente a la cámara, asemejando su gesto al de una persona enojada, relata el mencionado medio de comunicación.

Hilo de Felipe haciendo gestos que me hacen pensar que es un señor que re encarno en un perro pic.twitter.com/UqNzJ8ZFZe — Paola (@lizzmtz04) April 5, 2022

La dueña del perro aprovechó su momento de fama “y pidió ayuda a un laboratorio para el tratamiento de Felipe, quien sufre de insuficiencia cardíaca”, señaló El Comercio. La fama del animal también llevó a Paola a crearle una cuenta en Instagram en la que seguirá publicando más imágenes de la mascota.

Video | Perro regresó a su casa tras estar desaparecido y así reaccionó su familia

En Twitter es viral un emotivo video que muestra la reacción de una familia ante el regreso de su mascota. La cámara de seguridad, ubicada en el patio de la propiedad, registró el momento en que el perro ingresa por un espacio en la puerta y se dirige hacia el interior de la vivienda. Momentos después, la familia no puede ocultar su alegría.

Aunque no es claro el lugar exacto donde ocurrió la situación, el video de seguridad muestra la fecha 4 de abril de 2022, hacia las 6:30 p. m., cuando, sorpresivamente, el peludo regresa a la vivienda de la que, al parecer, se extravió hace varios días.

Lloren conmigo 🥹🥹🥹🥹🥹🥹

(Una familia reacciona cuando su perrito que llevaba perdido unos días atrás llega solito a casa) 🥺🥹 pic.twitter.com/ecPL2gpZXx — Papita Criolla ☻ (@evelyncarmona) April 6, 2022

“Lloren conmigo. Una familia reacciona cuando su perrito, que llevaba perdido unos días atrás, llega solito a casa”, dice la descripción del video compartido en Twitter.

En el video, que acumula 1,9 millones de reproducciones en Twitter, se muestra al perrito caminando por el patio luego de haber ingresado a la propiedad. Pocos segundos después, dos hombres aparecen en el cuadro abrazándose efusivamente y haciendo señales de sorpresa. Posteriormente, el resto de la familia sale al patio para continuar la celebración, aplaudiendo y abrazando a la mascota, incluso, otros dos perros también participan en el emotivo momento.

“A esto nos referimos cuando una mascota forma parte de la familia. Quien no lo entendía, he aquí un ejemplo”, comentó en Twitter el usuario @milenblue.

Mi perrito estuvo perdido por 3 meses, ya está con nosotros 😍😍 pic.twitter.com/YjvqM4HIiW — Vero Santos (@verosanza) April 6, 2022

La publicación también motivó a otros usuarios a compartir historias sobre sus mascotas perdidas o comportamientos curiosos de sus perros, como la de @PEGGYVERIOSKA, quien escribió: “Exactamente así me pasó a mí. Todo un día rodando, y nada que la conseguí. A las 11 de la noche, escucho unos latidos inconfundibles, corrí para un lado y para otro gritando Duquesa, Duquesa”.