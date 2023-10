Gobiernos latinoamericanos revelan que 13 de sus ciudadanos están desaparecidos o son rehenes de Hamás en Israel

Atención: Hamás no se rinde y seguirá adelante con la “operación militar” y sin negociar canje de prisioneros con Israel

“No queremos la guerra. No queremos la confrontación. No queremos la violencia”, dijo el lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al hacer un llamado a Naciones Unidas a que convoque una reunión de urgencia para aprobar una resolución que ayude a promover un “diálogo de inmediato”, y que no se dependa solo del Consejo de Seguridad.