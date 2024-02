“Hay muchos trabajando en cultivos”: cónsul de Ucrania en Colombia revela cuál es la situación migratoria de 300 ucranianos que han llegado

L.R.: Nos ha dado facilidades a nivel de migración. Inicialmente, ellos ingresan con una visa de turismo por 180 días. Migración Colombia y la Cancillería van analizando caso por caso a los 180 días y, si no se ha solucionado su estatus migratorio, les prorrogan la estancia en Colombia, sin ser penalizable y mirando su condición personal: el nivel de estudios que tienen, su nivel económico. Así van determinando qué tipo de visa o qué estatus les dan para que puedan trabajar y aportarle a Colombia también.

Yo pienso que el conflicto en Ucrania en el mundo ha perdido fuerza, ha perdido interés en los organismos internacionales. También porque los países ya no tienen el mismo respeto por los organismos internacionales, llámese la ONU o que controle los derechos humanos en el mundo, y está demostrado que después de dos años de invasión ninguna de las normativas o de las cartas o de la resolución de sanción en las Naciones Unidas ha tenido ningún efecto a Rusia.

L.R.: El tema de las sanciones, si bien se toman muchas, como económicas, de petróleo o productivas, no es eficaz. P or ejemplo, en petróleo, hoy se sabe que Rusia ha triplicado sus ingresos en exportación de petróleo haciendo una fórmula: tiene unos buques gigantescos, unos buques tanques, que surten buques más pequeños en alta mar y ese petróleo sale exportado sin un destinatario conocido. Entonces, llegan las sanciones, pero también encuentran las fórmulas para continuar moviendo su economía.

Entonces, a donde llegan, tienen muy buenas capacidades de adaptación. En Colombia, hay muchos trabajando en cultivos de flores en el Valle del Cauca, en los de caña de azúcar, de palma. Ucrania es potencia agrícola, tiene mucha tecnología agrícola, muchos técnicos agrícolas y en este momento las empresas que han contratado a ucranianos me llaman para promover porque no sabían o no creían del potencial que tenía Ucrania en el tema agrícola.