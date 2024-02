“No pierden la esperanza de volver a su país”: embajador de Polonia en Colombia relata el drama de los refugiados ucranianos en su país

Pero bueno, no todos se quedaron en Polonia, obviamente. Muchos siguieron para otros países, pero por lo menos dos millones de ucranianos se quedaron en Polonia y en este contexto Polonia les brindó todo tipo de ayuda. Entonces, Polonia desde el principio está brindando todo tipo de apoyo a Ucrania, y pienso que seguiremos constantes en eso, la guerra lamentablemente sigue, estamos convencidos de que hay que seguir apoyando a Ucrania, y no solamente nosotros, sino que queremos ser los líderes, animar o inspirar a otros países de la Unión Europea y del mundo a apoyar a Ucrania.

Entonces, lo que estamos diciendo tanto a los estadounidenses como a nuestros socios europeos, no nos olvidemos de Ucrania, no abandonemos la causa ucraniana. Pienso que esto es importante, por un lado seguir ayudando a Ucrania, por otro, aplicar sistemas de sanciones eficaces contra el país agresor, y, tercero, seguir hablando del tema.

Pero aquí también quiero subrayar que Polonia está dispuesta a ayudar en este proceso de reconstrucción de Ucrania, no solamente Polonia, otros países socios de Europa, pero estamos hablando de un futuro lejano todavía. Por ahora, lo más importante es ayudar a Ucrania a defenderse, a no caer frente a la creación, a prestar ayuda humanitaria a todos los que la necesitan, no solamente a las personas que huyen de Ucrania, sino también en el propio país.

P.W.: Por ahora no se ve mucha esperanza, no se ven indicios de que la guerra pueda terminar pronto, y todos los intentos de negociaciones de paz hasta el momento han fracasado, porque no han tomado en cuenta lo fundamental. Todos queremos países democráticos, los países pacíficos quieren la paz, pero no puede ser una paz bajo condiciones inaceptables.