“Es como una película”: soldado colombiano en Ucrania cuenta los detalles de vivir al filo de la muerte todos los días

Aunque fue un episodio en particular lo que lo impulsó a salir del país y buscar refugio en Polonia. El militar denunció que el ejército ucraniano dejó sola a la unidad que estaba integrada por colombianos, quienes trataron de hacerle contrapeso a los hombres que mandaron los rusos para asesinarlos a cualquier precio.

A Luis Alberto Cerón no le tembló la mano para renunciar a la arriesgada lucha armada : “Renunciamos todos a la base porque hubo un abandono hacia nosotros, nos dejaron metidos en el combate. Los mismos ucranianos, a algunos compañeros, les alcanzaron a disparar”. El gobierno aceptó sin reproche su dimisión.

El sueño era construir un negocio en Neiva, pero un conflicto ajeno y decantado se los llevó: “Esa guerra ya está perdida, esa guerra ya es de los rusos, allá no hay nada bueno”, afirmó la mujer que está luchando contra viento y marea para recuperar el cadáver de su esposo, pues el de su hermano estaría en manos ajenas.

Así lo probó en diferentes comunicaciones que ha tenido con los compañeros de lucha de los militares: “Yo sí me levanté lo que estaba pasando con mi hermano. Lamentablemente, yo sé que lo tienen los rusos. Ellos me mandaron a decir que ellos tienen el placer de entregar el cuerpo, pero no les ven voluntad a los ucranianos”.